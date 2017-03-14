Правительство Исландии объявило об отмене с 14 марта практически всех мер контроля над движением капитала, действовавших со времен финансового кризиса.

На этом фоне курс исландской кроны к доллару США демонстрирует максимальное падение с 2009 года, пишет газета Financial Times.

Исландия ввела ограничения на движение капитала в 2009 году, в попытке стабилизировать крону после краха трех крупнейших банков страны.

Курс исландской нацвалюты к доллару вырос более чем на 16% за последние 12 месяцев, динамика стоимости кроны за этот период стала наилучшей среди всех валют развитых стран.

В понедельник стоимость кроны к доллару рухнула на 2,6% - до 110,4 кроны/$1, что является максимальным снижением с 2009 года. Ранее в течение сессии падение курса достигало 3,6%.

Отмена ограничений на движение капитала обеспечит полный доступ к международным рынкам капитала как гражданам Исландии, так и компаниям и пенсионным фондам.

Власти страны рассчитывают, что отказ от контроля движения капитала ослабит давление на крону, существенно укрепившуюся за последнее время, позволив местным фондам инвестировать в зарубежные активы, а инвесторам - диверсифицировать портфели.

Сильная крона, ограничивающая стоимость импорта, стала проблемой для Центробанка страны, способствуя сохранению инфляции существенно ниже целевого уровня.

Экономика Исландии быстро растет, в частности, благодаря буму в туристическом секторе. ВВП страны в прошлом году вырос на 7,2% на фоне увеличения потребительских расходов и инвестиций в экономику, безработица составляет порядка 3%.

