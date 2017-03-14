Турецкая лира начала новую неделю снижением, после того как правительство страны оказалось втянуто в громкий дипломатический скандал с Нидерландами в минувшие выходные - последний в серии политических разногласий, которые влияли на турецкую валюту, пишет Financial Times.

На время публикации турецкая лира снизилась на 0,35% по отношению к доллару до 3,7405 за доллар, частично отыграв рост более чем на 1% в пятницу.

Рынки, похоже, смутно относятся к лире после серьезной эскалации дипломатической напряженности между Анкарой и Нидерландами, после того как министру иностранных дел Турции запретили въезд в страну, где он собирался выступить на митинге сторонников партии власти в Турции перед апрельским референдумом по конституционной реформе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "банановой республикой", заявив, что власти страны "заплатят" за свои действия.