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Топливно-энергетический комплекс
Турецкая лира ослабла на фоне скандала с Голландией
19:07 13.03.2017 |
Турецкая лира начала новую неделю снижением, после того как правительство страны оказалось втянуто в громкий дипломатический скандал с Нидерландами в минувшие выходные - последний в серии политических разногласий, которые влияли на турецкую валюту, пишет Financial Times.
На время публикации турецкая лира снизилась на 0,35% по отношению к доллару до 3,7405 за доллар, частично отыграв рост более чем на 1% в пятницу.
Рынки, похоже, смутно относятся к лире после серьезной эскалации дипломатической напряженности между Анкарой и Нидерландами, после того как министру иностранных дел Турции запретили въезд в страну, где он собирался выступить на митинге сторонников партии власти в Турции перед апрельским референдумом по конституционной реформе.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "банановой республикой", заявив, что власти страны "заплатят" за свои действия.
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