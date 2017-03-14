Варшавская прокуратура вызвала на допрос только что переизбранного главу Евросовета Дональда Туска. Туск вызывается в качестве свидетеля по делу бывшего руководства польских спецслужб, принявших решение о сотрудничестве с российской ФСБ в бытность Туска премьером Польши, сообщает в понедельник, 13 марта, польское агентство PAP. Соответствующее заявление сделал официальный представитель окружной прокуратуры в Варшаве Михал Джеканьский.

Качиньский: "Атака на Польшу"

Польские власти не скрывают своего раздражения от переизбрания Дональда Туска главой Евросовета. "Происходит атака на Польшу под знаменем Европейского Союза", - заявил лидер польских консерваторов, глава правящей в стране партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский.

Президент страны Анджей Дуда сообщил, что поздравил Туска только потому, что к этому его вынудил дипломатический этикет. Польша являлась единственной из 28 стран ЕС, проголосовавшей против кандидатуры Туска.

Резкой критике Качиньский подверг и стратегию канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) "Европы двух скоростей". "Европа двух скоростей" - это конец Европейского союза в его сегодняшнем виде", - заявил он. Польша является единственной страной, которая "имеет мужество" противостоять этой "фатальной" и враждебной концепции, считает Качиньский.