Центральные банки целого ряда европейских государств, включая Швейцарию, Данию и Чехию, вынуждены снова прибегать к валютной интервенции из-за высоких политических рисков.

Как пишет Financial Times, в первую очередь их беспокоит тенденция к укреплению курсов нацвалют по отношению к евро.

Швейцарский национальный банк нарастил международные резервы почти на 4% в прошлом месяце, тогда как ЦБ Дании продал 4,7 млрд датских крон. Чешский центробанк купил в январе 14,5 млрд евро - примерно столько же, сколько за весь 2016 год, а в прошлом месяце увеличил международные резервы еще на 7,5%; таким образом, за январь-февраль его резервы подскочили на четверть.

Швейцарский франк и датская крона пользуются у инвесторов популярностью в качестве защитных активов в ожидании предстоящих выборов сразу в нескольких странах Европы, включая Францию и Нидерланды.

