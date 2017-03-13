Турция прекратила паромное сообщение с аннексированным Россией полуостровом Крым. Она уже две недели не принимает корабли, рассказал DW в субботу, 11 марта, представитель грузовой паромной линии "Варяг". В компании обещают "принять меры" в связи со сложившейся ситуацией, однако не уточняют, какие. Ранее о том, что суда из Крыма не швартуют в порту Зонгулдак, сообщила газета Hurriyet.

О возобновлении паромного сообщения между Турцией и Крымом стало известно в октябре прошлого года - тогда паром "Варяг" осуществил свой первый выход из Севастополя в порт Зонгулдак на фоне нормализации отношений между Россией и Турцией.

По грузовой паромной линии "Варяг" в Крым ввозились фрукты, овощи, строительные материалы, а также товары народного потребления, указано на ее сайте. По информации РИА "Новости", в Турцию из Крыма ходило несколько паромов.

В начале января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, несмотря на важность сотрудничества с Россией, Анкара не признает аннексию Крыма и не будет менять своих позиций по Украине.