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Турция не принимает паромы из Крыма
08:52 13.03.2017 |
Турция прекратила паромное сообщение с аннексированным Россией полуостровом Крым. Она уже две недели не принимает корабли, рассказал DW в субботу, 11 марта, представитель грузовой паромной линии "Варяг". В компании обещают "принять меры" в связи со сложившейся ситуацией, однако не уточняют, какие. Ранее о том, что суда из Крыма не швартуют в порту Зонгулдак, сообщила газета Hurriyet.
О возобновлении паромного сообщения между Турцией и Крымом стало известно в октябре прошлого года - тогда паром "Варяг" осуществил свой первый выход из Севастополя в порт Зонгулдак на фоне нормализации отношений между Россией и Турцией.
По грузовой паромной линии "Варяг" в Крым ввозились фрукты, овощи, строительные материалы, а также товары народного потребления, указано на ее сайте. По информации РИА "Новости", в Турцию из Крыма ходило несколько паромов.
В начале января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, несмотря на важность сотрудничества с Россией, Анкара не признает аннексию Крыма и не будет менять своих позиций по Украине.
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Президенты России и Турции впервые с декабря 2014 года провели заседание двустороннего Совета сотрудничества. Отношения между странами нормализовались, констатировали они. Россия в ближайшее время отменит запрет на наем турецких строителей, также учрежден совместный инвестфонд на $1 млрд.
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