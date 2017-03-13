Пикейные жилеты продолжают гадать о причинах увольнения федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка 48-летнего Прита Бхарары, которому, по его словам, было обещано, что он сохранит свою должность при новой администрации.

По телевидению показывают ноябрьское интервью с Бхарарой в фойе небоскреба "Трамп Тауэр" на Пятой авеню после аудиенции у избранного президента США. Бхарара, выглядевший взволнованным, сообщил журналистам, что Трамп предложил ему оставаться на своем посту.

Притиндер Сингх Бхарара, родившийся в пенджабском городе Фирозпуре в семье сикха и индуски, но скоро переехавший с родителями в Америку и выросший в Нью-Джерси, также сказал, что говорил по телефону с сенатором Джеффом Сешенсом, которого Трамп собирался назначить министром юстиции, и тот тоже заверил его в том, что должность останется за ним.

Представители администрации замечают, что Бхарара, видимо, неправильно понял или неверно истолковал услышанное.

Жертва чистки?

Другая версия состоит в том, что трамповское окружение, возможно, смотрело на Бхарару как на человека нью-йоркского сенатора-демократа Чака Шумера, у которого будущий прокурор работал когда-то главным юрисконсультом. Шумер сделался в этом году лидером демократической фракции в сенате США и регулярно хает Трампа в речах.

Трамп не в состоянии ничего сделать с Шумером, но, согласно этой версии, решил отыграться на его человеке Бхараре.

Но, скорее всего, Бхарара просто стал жертвой общей чистки федеральной прокуратуры, к которой призвал в четверг в эфире ведуший телеканала Fox News Шон Хеннети, являющийся другом Трампа и каждый день с ним перезванивающийся.

Трамп давно жалуется на утечку закрытой информации, которая хлещет из его администрации, как из дырявого корыта, и считает, что ее сливают окопавшиеся в его правительстве чиновники, назначенные Бараком Обамой и еще не замененные трамповскими. В четверг Хеннети упомянул среди них федеральных прокуроров, оставшихся от старого режима.

Вызов прокурора

Ряд комменаторов не исключают, что для Трампа, который, как считают, часто черпает идеи из увиденных им телепередач, этот монолог телеведущего был сигналом для проведения прокурорской чистки. На следующий день в кабинетах у федеральных прокуроров раздались звонки из минюста.

В первые минуты оппозиционные демократы и недруги Трампа в СМИ попытались раскрутить скандал из оптового смещения всех обамовских прокуроров, которые еще не ушли сами. Но коллеги быстро напомнили им, что все президенты назначают федеральных прокуроров, имеют полное право их сместить и часто это делают.

Обама, например, сразу сместил их всех. Притом делать это лучше в самом начале правления, потому что потом хлопот не оберешься. Младший Буш, например, пришел к власти в 2001 году, но уволил 7 прокуроров лишь 7 декабря 2006 года, и на него спустили всех собак.

Критики обвиняли его в том, что он избавляется от одних прокуроров, так как они слишком придираются к его республиканцам, и от других, потому что они де недостаточно придираются к демократам. Длительно следствие не нашло в действиях Буша состава преступления, но шума было немало.

Обычно президенты не увольняют прокуроров, а просят их подать в оставку. Бхарара, однако, сделать это отказался, и Трампу тогда пришлось его отстранить.

Некоторые восхитились этим вызовом прокурора и подняли Бхарару на щит, но известный либеральный правовед профессор Джонатан Турли заявил в субботу Fox News, что тот поступил неумно и отчасти испортил этой выходкой свою превосходную репутацию.

Некоторые комментаторы удивились, почему Трамп решил сместить манхэттенского прокурора, который возбудил дела против мэра города Нью-Йорка демократа Билла Деблазио, подозреваемого в нарушении правил сбора политических пожертвований, и соратников губернатора одноименного штата демократа Эндрю Куомо, которым инкриминируется получение откатов.

Но когда из строя выбывает федеральный прокурор, на месте остаются десятки и сотни его помошников, которые выполняют львиную долю работы и доведут дело до конца. В федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка работают примерно 220 рядовых обвинителей, официально называющихся "помощниками федерального прокурора".

Фактор индийской мафии

Среди подчиненных Бхарары было несколько юристов-индийцев, например, сикх Гуруарджан Сахни, представлявший обвинение на процессе Виктора Бута и являвшийся в зал суда в чалмах разных цветов.

Сахни потом переметнулся в адвокатуру, как рано или поздно поступает в США большинство федеральных прокуроров, и Бхараре тоже будет нетрудно устроиться в частном секторе.

Мне приходилось видеть в пакистанской печати заявления, что Бхарара завел вокруг себя сорт индийской мафии.

Это представление, возможно, опровергается шумными делами, которые заводил Бхарара на своих бывших соотечественников. Например, с 2009 по 2012 год его прокуроры вели большое дело против Galleon Group, по которому проходили такие персонажи, как Радж Раджаратнам, Раджат Гупта или Анил Кумар, обвинявшиеся в инсайдерских биржевых сделках.

В декабре 2013 года была арестована Девьяни Хобрагаде, заместитель индийского генконсула в Нью-Йорке. Федеральная прокуратура инкриминировала ей ложные заявления в прошении на визу для индийской гражданки, которую она наняла экономкой. Арест Хобрагаде вызвал дипломатический конфликт с Индией, поскольку задержанной устроили личный обыск и поместили ее в КПЗ вместе с торговками наркотиками.

Индийские власти аннулировали удостоверения американского консульского персонала и их родственников, а также их пропуска в аэропорт, прикрыли ввоз спиртного и других товаров для посольства США и даже убрали защитные барьеры перед ним. Тамошняя печать обвиняла Бхарару и его сотрудников в расовой дискриминации против лиц индийского происхождения.

Американское правительство стояло на стороне Бхарары и доказывало, что у Хобрагаде нет дипломатической неприкосновенности, защищающей ее от преследования в судах США.

Выступая в Гарварде, Бхарара заявил, что инициатором расследывания был госдепартамент США, который попросил его прокуратуру возбудить дело против индианки.

Хобрагаде отвели к судье и выпустили. Индия быстро перевела ее в свою миссию при ООН, в результате чего женщина получила полную дипломатическую неприкоснованность.

Либеральная федеральная судья Шира Шендлин, которая за три года до этого приговорила Бута к 25 годам тюрьмы, закрыла ее дело.