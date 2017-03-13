ЦРУ пришло к выводу, что недавняя утечка секретных документов произошла в рядах программистов, работавших с американскими спецслужбами по контракту. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, круг подозреваемых был ограничен до сотрудников нескольких фирм. В четверг спецслужбы провели ряд допросов в компаниях, располагающихся в пригороде Вашингтона. О задержаниях не сообщается.

По данным издания, "цифровой след" вывел следователей к группе разработчиков программного обеспечения, разрабатывающих для ЦРУ инструменты по взлому смартфонов, компьютеров и телевизоров. Секретные данные были украдены с сервера, доступ к которому есть только у нескольких компаний.

Рассерженные "свои"

В качестве одного из возможных мотивов утечки WSJ называет раздражение сотрудников из-за того, что ЦРУ перестало поручать им приносящие хорошую прибыль заказы. "Это были разозленные сотрудники среди "своих", - подчеркнул источник WSJ. По его данным, виновные в утечке вполне могли быть среди допрошенных специалистов.

Организация WikiLeaks начала публикацию утечек, посвященных хакерским возможностям ЦРУ, 7 марта. В частности, речь идет о способности ЦРУ взламывать устройства на базе iOS, Android и Windows. Кроме того, утверждается, что часть операций в киберпространстве осуществляется с территории генконсульства США во Франкфурте-на-Майне, где сотрудники спецслужбы якобы работают под дипломатическим прикрытием. Прокуратура Германии заявила, что изучает эту информацию. Между тем ЦРУ пока не подтвердила подлинность документов, распространенных WikiLeaks.