Георгий Макаренко, Анжелика Басисини, Полина Химшиашвили, РБК

Президенты России и Турции впервые с декабря 2014 года провели заседание двустороннего Совета сотрудничества. Отношения между странами нормализовались, констатировали они. Россия в ближайшее время отменит запрет на наем турецких строителей, также учрежден совместный инвестфонд на $1 млрд.

«Мы завершили процесс нормализации, больше не хотим произносить такое слово, как «нормализация». Хотим установить взаимное доверие», - заявил по итогам переговоров в Кремле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На пресс-конференции Путин также констатировал, что отношения между Россией и Турцией восстановились на всех уровнях. Контакты между странами были заморожены осенью 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский Су-24. Страны, по словам Эрдогана, потеряли «серьезное время в результате трагедии, но удалось преодолеть все проблемы».

Путин и Эрдоган председательствовали на шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции (ССВУ), в нем также приняли участие кабинеты министров обеих стран. Заседанию предшествовала встреча турецкого и российского лидеров в узком кругу. До этого главы России и Турции встречались в октябре прошлого года на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле. Заседания Совета сотрудничества не проводились с декабря 2014 года. Следующее, по предложению Эрдогана, пройдет в Стамбуле.

По итогам работы в Кремле Эрдоган отметил, что не по всем направлениям Россией отменены санкционные меры. Турция желает и ожидает, чтобы Россия ликвидировала экономические ограничения, которые пока сохранились, заявил Эрдоган. Только так, по его словам, можно достигнуть стратегической цели в $100 млрд годового оборота в двусторонней торговле.

Анкара также ждет, чтобы Россия пересмотрела свое решение о визах для граждан Турции, сказал Эрдоган. Россия отменила безвизовый режим для турецких граждан с января 2016 года. «Мы договорились о том, что этот запрет [на наем турецких строителей в России] будет снят, это произойдет в ближайшее время, вопрос носит чисто технический характер», - сообщил президент Путин.

Сотрудничество в ​Сирии​

Путин подчеркивал, что без взаимодействия России, Турции и Ирана невозможно было бы достичь перемирия в Сирии. Эрдоган о роли Ирана не упомянул. Турецкий лидер рассказал о ходе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, в ходе которой удалось освободить от террористов ИГ 2200 кв. км. Эрдоган указал, что Анкара продолжит свою операцию, в том числе против курдских отрядов самообороны.

Сохранение территориальной целостности как Сирии, так и Ирака крайне важно для Анкары, подчеркнул Эрдоган: Турция имеет с этими странами и их народами глубокие культурные и исторические связи. «В Турции сейчас более 3 млн сирийских и 300 тыс. иракских беженцев. Необходимо добиться, чтобы люди без опаски вернулись на ту территорию, которая им по праву принадлежит», - заявил турецкий лидер.

Исходя из этого, отметил Эрдоган, одной из задач турецкой операции на севере Сирии можно назвать освобождение этих земель от террористов и возвращение их хозяевам. «Мы не стремимся ничего оккупировать, мы хотим, чтобы в тот же Манбидж вернулись жители этого города, его хозяева», - провозгласил Эрдоган. В августе Манбидж освободили от исламистов курдские отряды, которые удерживают его до сих пор. Военизированные организации сирийских курдов Эрдоган в ходе выступления неоднократно называл «террористическими группами».

Совместный фонд и другие проекты

Россия и Турция до кризиса в отношениях вели переговоры по двум крупным энергетическим проектам: строительстве АЭС «Аккую» и прокладке газопровода «Турецкий поток». «Газпром», рассказал на пресс-конференции Путин, готов приступить к прокладке «Турецкого потока», двух ниток по перекачке 15,75 млрд куб. м в год. По первой топливо пойдет на внутренний рынок Турции, по второй через территорию Турции в Европу, сказал Путин.

«Росатом» приступает к возведению АЭС в Аккую, сообщил российский президент. «Рассчитываем, что в ближайшее время [этому проекту] будет присвоен статус стратегической инвестиции», - сказал он. Вопрос предоставления статуса стратегической инвестиции обсуждается не первый год, в том числе на встрече в августе прошлого года. Однако статус пока так и не предоставлен. Российско-турецкие договоренности о строительстве АЭС «Аккую» на южном побережье страны были достигнуты в мае 2010 года. Стоимость проекта оценивается примерно в $20 млрд. Церемония закладки фундамента АЭС состоялась в апреле 2015 года. Однако после инцидента со сбитым российским самолетом проект был заморожен, работа над ним возобновилась в августе 2016 года.

Одним из итогов саммита стало решение создать новый совместный инвестиционный фонд с капиталом до $1 млрд. Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Турции вложат в создание Российско-турецкого инвестфонда до $500 млн с каждой стороны, говорится в сообщение РФПИ.

Дорога к нормализации

Курс на восстановление двухсторонних отношений начался 9 августа 2016 года в результате переговоров лидеров двух стран в Санкт-Петербурге. Тогда Путин и Эрдоган договорились о возобновлении работы над проектом АЭС «Аккую». Последовавшая серия трагических событий, в том числе убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре и гибель трех турецких военнослужащих от удара российских ВКС в районе города Эль-Баба на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии, не помешала укреплению двусторонних отношений и развитию сотрудничества.

В конце декабря минувшего года при содействии России, Турции и Ирана между правительством Сирии и вооруженной оппозицией было достигнуто соглашение о перемирии. Новый формат межсирийских мирных переговоров стартовал при посредничестве трех стран в Астане, в результате чего был создан трехсторонний механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня. Следующая встреча в Астане запланирована на 14-15 марта.