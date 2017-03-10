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Топливно-энергетический комплекс
Суд Южной Кореи подтвердил импичмент президента Пак Кын Хе
08:45 10.03.2017 |
Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента страны Пак Кын Хе, которая оказалась в центре коррупционного скандала.
Как сообщает Би-Би-си, за импичмент проголосовали все восемь судей. Конституционный суд признал вину Пак Кын Хе в том, что она позволила своей близкой подруге и советнику Чхве Сун Силь влиять на государственную политику и покрывала ее коррупционную деятельность.
Это решение означает, что Пак Кын Хе будет немедленно отстранена от власти и может быть подвергнута уголовному преследованию по обвинениям в коррупции.
В течение ближайших 60 дней в Южной Корее должны пройти внеочередные президентские выборы.
В декабре за импичмент Пак Кын Хе проголосовал южнокорейский парламент, однако формально она оставалась президентом.
На этой неделе южнокорейские следователи заявили, что Пак Кын Хе вместе со своей со своей подругой и советником Чхве Сун Силь получала взятки за помощь вице-президенту компании Samsung Ли Чжэ Ёну в решении деловых вопросов
Ранее прокуратура обвинила Чхве Сун Силь в том, что она незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. 20 ноября Чхве Сун Силь были предъявлены официальные обвинения в злоупотреблении властью и превышении полномочий.
В соответствии с конституцией Южной Кореи, прокуратура не может предъявить уголовные обвинения действующему президенту, однако ведомство заявило о причастности Пак Кын Хе к коррупционному скандалу.
Пак Кын Хе обвиняется также в инициировании составления "черного списка" из 9473 деятелей культуры, критиковавших южнокорейское правительство.
Скандал вокруг Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь разгорелся после того, как журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля планшет с секретными документами, среди которых были тексты речей президента. Позже она призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой Чхве Сун Силь при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам, и принесла извинения гражданам страны.
После этого по Южной Корее прокатилась волна протестов, участники которых требовали отставки главы государства. Демонстранты заявляли, что у Пак Кын Хе "нет даже базовых качеств для управления страной".
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