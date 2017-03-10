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Топливно-энергетический комплекс
Главный эколог США усомнился в причинах глобального потепления
08:13 10.03.2017 |
Новый глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт не верит в решающую роль углекислого газа в проблеме глобального потепления. Об этом он заявил в интервью на американском телеканале Си-эн-би-си.
"Я думаю, что определение воздействие человеческой деятельности в отношении климата - очень сложная процедура, и существуют огромные разногласия по поводу степени влияния. Поэтому нет - я бы не согласился, что он [углекислый газ] играет основную роль в глобальном потеплении, которое мы наблюдаем", - заявил он.
Прюитт также назвал плохой сделкой Парижское соглашение об изменении климата, которое призвано сократить выбросы парниковых газов.
Главный эколог США выразил беспокойство в связи с тем, что соглашение не выдвигалось на рассмотрение в сенате.
Как отмечает Би-Би-си, назначение Прюитта на пост главы Агентства по охране окружающей среды ранее вызвало скандал из-за его взглядов.
Бывший генеральный прокурор Оклахомы уже критиковал теорию глобального потепления, подвергая сомнению как масштабы проблемы, так и ее связь с деятельностью человека.
Кроме того, он считается сторонником использования углеводородов.
Президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании обещал отменить действие международного климатического договора, заключенного в Париже в 2016 году.
Соглашение по борьбе с изменениями климата было подписано в апреле в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, свои подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе и США, Китай и Россия. Парижское соглашение обязало США сократить выбросы парниковых газов на 26-28% к 2025 году (по сравнению с уровнем 2005 года).
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