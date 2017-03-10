Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала усилить противодействие дезинформационной кампании, которую, по ее мнению, ведет Россия для дестабилизации ситуации на Балканах.

В качестве примера она привела попытку госпереворота в Черногории. Об этом британский политик заявила в четверг, 9 марта, на встрече с лидерами ЕС. Текст выступления опубликован на сайте правительства Великобритании.

"В свете попыток устроить госпереворот в Черногории я призываю нас сделать больше для противодействия российской дестабилизирующей дезинформационной кампании и повысить зримую заинтересованность Запада в этом регионе", - заявила Мэй.

Политик объявила, что в 2018 году Великобритания организует саммит по безопасности с участием западнобалканских партнеров.

В феврале 2017 года прокуратура Черногории заявила об участии госорганов РФ в подготовке путча. Специальный прокурор страны Миливойе Катнич заявил, что за подготовкой заговора стояли российские власти. Он уточнил, что информация об участии россиян в подготовке переворота получена при помощи "разведывательных служб дружественных стран", включая США и Великобританию.