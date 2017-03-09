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Топливно-энергетический комплекс
Главой Евросовета переизбран Дональд Туск
20:05 09.03.2017 |
Должность председателя Европейского совета до 2019 года будет занимать 59-летний польский политик, экс-премьер страны Дональд Туск. За его переизбрание проголосовали 27 из 28 глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза в ходе саммита ЕС в четверг, 9 марта.
Против переизбрания Туска активно выступала Польша. Накануне польский премьер Беата Шидло направила главам государств и правительств 27 стран Евросоюза письмо, в котором говорится, что Туск, находясь на посту главы Евросовета, "грубо нарушил" принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши.
Критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать "верховенство закона и стандарты демократии".
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