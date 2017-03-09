Понижательные риски для экономики еврозоны сохраняются, хотя и стали менее явными, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося в четверг заседания ЕЦБ.

Баланс рисков для экономики улучшился, отметил он.

По словам М.Драги, ускорение инфляции в еврозоне связано, главным образом, с повышением цен на энергоносители и необработанные продукты питания. При этом он подчеркнул, что ЕЦБ не видит убедительных сигналов повышательного тренда для базовой инфляции.

Он подтвердил, что ЕЦБ намерен выкупать активы в объеме 60 млрд евро в месяц с апреля по декабрь 2017 года или дольше, если это потребуется, "до того момента, когда совет управляющих увидит устойчивую корректировку направления инфляции в соответствие с целями ЦБ".

"Мы по-прежнему готовы расширить программу выкупа активов, как в плане ее объема, так и срока действия", если экономический прогноз станет менее благоприятным, или финансовые условия перестанут согласовываться с движением к устойчивой инфляции, отметил М.Драги.

В то же время из речи главы ЕЦБ исчезло ставшее уже традиционным заявление о "готовности ЕЦБ задействовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты в случае необходимости".

В своем выступлении он отметил, что преднамеренно отказался от этой фразы, подчеркнув успешность монетарной политики.

"Фраза была удалена, чтобы показать, что срочности в принятии таких мер больше нет, - заявил М.Драги. - Больше нет срочности, которой ранее способствовало наличие дефляционных рисков".

Это заявление было воспринято, как "ястребиный" сигнал и привело к скачку курса евро к доллару США. Пара евро/доллар к 17:40 МСК торговалась на уровне $1,0609 по сравнению с $1,0570 до начала пресс-конференции.

ЕЦБ улучшил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2017 и 2018 гг., отметив, что сохраняющиеся понижательные риски связаны, главным образом, с глобальными факторами, в то время как внутренние риски стали более сдержанными

Прогнозы инфляции в регионе на этот и следующий год также были повышены. Однако М.Драги отметил, что показатели базовой инфляции, не учитывающей цены на продукты питания и энергоносители, "остаются низкими и, как ожидается, будут повышаться лишь постепенно в среднесрочной перспективе".

"Очень высокая степень монетарного стимулирования по-прежнему необходима для создания базового инфляционного давления и поддержки основного показателя инфляции в среднесрочной перспективе", - заявил М.Драги.

При этом он отметил, что на заседании в четверг совет управляющих ЕЦБ не обсуждал ни прекращение QE, ни ее увеличение.

М.Драги также добавил, что не намерен обсуждать вопрос повышения ключевых процентных ставок до завершения QE.

Как сообщалось, ЕЦБ не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, по итогам заседания в четверг. Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, ЕЦБ не стал менять параметры программы выкупа активов (QE). В марте объем выкупа активов составит 80 млрд евро, а с апреля сократится до 60 млрд евро в месяц, говорится в заявлении ЕЦБ.

