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ЕЦБ по итогам мартовского заседания сохранил ставки и параметры программы QE
16:07 09.03.2017 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам мартовского заседания не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.
Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.
Кроме того, ЕЦБ не стал менять параметры программы выкупа активов (QE). В марте объем выкупа активов составит 80 млрд евро, а с апреля сократится до 60 млрд евро в месяц, говорится в заявлении ЕЦБ.
Решения банка совпали с ожиданиями большинства аналитиков.
"Совет управляющих ЕЦБ по-прежнему ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного периода времени, намного дольше, чем будет действовать программа выкупа активов", - отмечается в сообщении европейского Центробанка.
ЕЦБ намерен выкупать активы в объеме 60 млрд евро в месяц с апреля по декабрь 2017 года или дольше, если это потребуется, "до того момента, когда совет управляющих увидит устойчивую корректировку направления инфляции в соответствие с целями ЦБ", говорится в заявлении.
Внимание инвесторов в четверг направлено на пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, которая начнется в 16:30 МСК.
Эксперты рассчитывают получить от М.Драги информацию о том, какие шаги планирует сделать ЕЦБ после подъема инфляции в еврозоне до целевого уровня "чуть ниже 2%".
Как сообщалось, потребительские цены в еврозоне в феврале 2017 года выросли на 2% в годовом выражении. Инфляция ускорилась по сравнению с 1,8% в январе и стала максимальной с января 2013 года.
Экономисты напоминают, что в январе глава Центробанка еврозоны перечислил новые критерии возвращения еврозоны к ценовой стабильности. По словам М.Драги, усиление инфляции до целевого уровня должно быть устойчивым, не требующим внешней поддержки и репрезентативным для всех государств еврозоны.
В четверг М.Драги также представит прогнозы для ВВП и инфляции в еврозоне на ближайшие годы.
Курс евро к доллару США немного опустился после завершения заседания ЕЦБ. К 15:00 EET пара евро/доллар торговалась на уровне $1,0569, тогда как ранее в течение сессии курс евро поднимался выше $1,0580.
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