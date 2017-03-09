Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам мартовского заседания не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.

Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, ЕЦБ не стал менять параметры программы выкупа активов (QE). В марте объем выкупа активов составит 80 млрд евро, а с апреля сократится до 60 млрд евро в месяц, говорится в заявлении ЕЦБ.

Решения банка совпали с ожиданиями большинства аналитиков.

"Совет управляющих ЕЦБ по-прежнему ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного периода времени, намного дольше, чем будет действовать программа выкупа активов", - отмечается в сообщении европейского Центробанка.

ЕЦБ намерен выкупать активы в объеме 60 млрд евро в месяц с апреля по декабрь 2017 года или дольше, если это потребуется, "до того момента, когда совет управляющих увидит устойчивую корректировку направления инфляции в соответствие с целями ЦБ", говорится в заявлении.

Внимание инвесторов в четверг направлено на пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, которая начнется в 16:30 МСК.

Эксперты рассчитывают получить от М.Драги информацию о том, какие шаги планирует сделать ЕЦБ после подъема инфляции в еврозоне до целевого уровня "чуть ниже 2%".

Как сообщалось, потребительские цены в еврозоне в феврале 2017 года выросли на 2% в годовом выражении. Инфляция ускорилась по сравнению с 1,8% в январе и стала максимальной с января 2013 года.

Экономисты напоминают, что в январе глава Центробанка еврозоны перечислил новые критерии возвращения еврозоны к ценовой стабильности. По словам М.Драги, усиление инфляции до целевого уровня должно быть устойчивым, не требующим внешней поддержки и репрезентативным для всех государств еврозоны.

В четверг М.Драги также представит прогнозы для ВВП и инфляции в еврозоне на ближайшие годы.

Курс евро к доллару США немного опустился после завершения заседания ЕЦБ. К 15:00 EET пара евро/доллар торговалась на уровне $1,0569, тогда как ранее в течение сессии курс евро поднимался выше $1,0580.

