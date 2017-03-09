В среду израильские парламентарии небольшим большинством голосов приняли в предварительном чтении законопроект, ограничивающий использование громкоговорителей религиозными учреждениями. Поскольку в первую очередь это относится к мечетям, инициативу уже прозвали "законом о муэдзинах".

Законопроект вызвал жаркие споры еще на стадии обсуждения.

Его авторы утверждают, что предлагаемые ими меры никак не связаны с религиозными обычаями мусульман и не должны отразиться на и без того непростых отношениях между евреями и арабами в Израиле. По их словам, речь идет лишь о контроле за общественным порядком и уровнем шума, который производят усилители в мечетях.

В свою очередь, противники этой инициативы называют ее недопустимо грубым вмешательством в многовековые обычаи мусульман, поскольку громкие призывы на молитву уже давно стали неотъемлемой частью мусульманской культуры Ближнего Востока.

"Право на отдых"

На сегодняшний день в Израиле проживают чуть менее двух миллионов граждан арабского происхождения - это пятая часть населения. Около 80% из них - мусульмане; остальные - христиане и друзы.

По всей стране действуют свыше 450 мечетей. Призывы на молитву звучат по несколько раз в день. Первая молитва читается с восходом солнца. В зимнее время это около 5 утра.

Правила, регулирующие уровень шума, исходящий от громкоговорителей в мечетях, были приняты в Израиле еще в 1961 году. Все попытки их изменить наталкивались на недовольство арабских депутатов кнессета, которые считали это грубым нарушением статуса-кво.

Формально за уровнем шума должно следить министерство окружающей среды, однако случаи, когда мечети получали штрафы за чрезмерную громкость, можно пересчитать по пальцам. Впрочем, это отнюдь не означает, что все довольны сложившейся ситуацией.

По словам одного из авторов новых правил, депутата кнессета от партии "Еврейский дом" и полковника запаса израильской армии Моти Йогева, от громких призывов в мечеть рано утром просыпаются не только правоверные мусульмане, но и многие израильтяне-евреи, которые проживают в так называемых "смешанных городах" - Хайфе, Лоде, Рамле, Яффо, где доля арабского населения достигает 30-40%.

"Этот закон призван защитить право на отдых рядовых граждан. Никто не собирается здесь искать религиозную подоплеку и уж тем более оспаривать право любого верующего человека молиться, как ему хочется. Будь он иудеем или мусульманином, в этом вопросе мы едины - Всевышний велик, и мы это знаем", - заявил Йогев в среду, выступая с трибуны кнессета.

"Убраться назад в Россию"

Но противники нового закона категорически с этим не согласны. Депутат кнессета Ахмед Тиби назвал предлагаемые меры грубым вмешательством в мусульманские обычаи.

"В многолетней истории призывы муэдзина еще никогда не считались нарушением тишины. Речь идет о важной религиозной традиции, которой придерживаются на протяжении веков. Мы никогда не вмешивались в ваши иудейские традиции, но то, что вы делаете сейчас - грубейшее вмешательство в ислам, и иначе как расизмом это не назвать", - сказал Тиби, обращаясь к депутатам от правящей коалиции.

Ахмед Тиби и его коллеги по фракции в среду устроили показательный протест прямо в зале заседаний кнессета. Выкрикивая оскорбления в адрес выступающих представителей коалиции, они разорвали законопроект в клочья.

Досталось от арабских депутатов еще одному автору закона - депутату кнессета от партии "Наш дом Израиль" Роберту Илатову, который вместе с Йогевом инициировал его обсуждение на пленарном заседании. В ходе перепалки уроженцу Узбекистана Илатову даже посоветовали в грубой форме "убраться назад в Россию" и не вмешиваться в жизнь израильских арабов.

Лод в центральной части Израиля - один из так называемых смешанных городов, в котором живут как израильские арабы, так и евреи

"Долгие годы в стране была абсурдная ситуация, когда не было определения, что можно, а что нельзя делать в мечетях. Каждая мечеть транслировала призывы на молитву в удобные для нее часы и со своим уровнем шума. Новый закон четко регламентирует этот процесс, а нарушителей ждет серьезный штраф", - пояснил Илатов.

"Как можно отказаться от древней традиции"

"Традиция зазывать на молитву в мечеть существует у мусульман уже 14 веков, - говорит экс-депутат кнессета от арабской партии ХАДАШ Аффо Агбария. - Зачем в данном случае нужен новый закон, когда уровень шума можно и так проверить, и если он окажется выше положенного, то пусть выписывают штраф".

Выпускник Ленинградского мединститута, доктор Агбария уже много лет живет и работает в городе Ум-Эль-Фахм. Это израильский город, населенный преимущественно арабами-мусульманами. В городе есть несколько мечетей, и услышать муэдзина в течение дня там не составит большого труда. Да и проблем это практически никому не создает, так как вокруг нет еврейских поселков или жилых районов.

Совершенная иная ситуация в других местах. Алекс Гадалкин занимает должность вице-мэра города Нацрат-Илит на севере Израиля. По его словам, звуки муэдзина, доносящиеся рано утром из арабских деревень вокруг Назарета, могут разбудить целый город.

"Каждый день в половине пятого утра мы слышим муэдзинов. Представьте, что вам в четыре утра стучат в дверь или тяжелый камень падет в окно, - говорит Гадалкин. - Хочется верить, что увеличение штрафов за шум хоть как-то остановит использование громкоговорителей".

Новый закон действительно предусматривает денежный штраф в размере до 10 тысяч шекелей (около 2,5 тысяч долларов), однако многие религиозные деятели уже заявили, что откажутся его платить, если к ним придут инспекторы с проверкой.

Не верят они и в заявления о том, что подобный опыт по снижению шума из мечетей израильские власти решили перенять от соседей - Египта и Саудовской Аравии. В пояснительном документе к законопроекту указывается, что в двух этих государствах некоторые мечети перешли на современные виды приглашений на молитву: смс-сообщения и мобильные приложения.

"Как можно отказаться от древней традиции, ведь еще когда не было никаких усилителей, в мечетях специально строили высокие минареты, чтобы муэдзин мог бы докричаться до максимального количества верующих", - реагирует на это Аффо Агбария.

Судьи ждут

После бурного обсуждения законопроект все же был принят в предварительном чтении. "За" проголосовали 55 депутатов, 48 выступили против.

В партиях "Еврейский дом" и "Наш дом Израиль" заявили, что ни в коем случае не намерены придавать этому закону религиозную окраску.

В ближайшие дни закон будет вынесен на обсуждение комиссии кнессета по регламенту, а затем его ждет утверждение во втором и третьем чтениях.

Противники инициативы уже заявили, что намерены обжаловать принятый закон, вплоть до апелляции в Верховный суд Израиля. Высока вероятность, что именно судьям в Иерусалиме придется ставить точку в этом споре.