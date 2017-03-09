Рискуя партнерскими отношениями с Германией, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в последние дни позволял себе весьма неоднозначные высказывание в адрес немецких властей, рубит сук, на котором сидит. После подписания год назад соглашения по беженцам между Брюсселем и Анкарой некоторые комментаторы отмечали, что Германия теперь зависит от Турции, которая помогает предотвратить бесконтрольный поток прибывающих в ЕС беженцев. Однако после закрытия "балканского маршрута" ситуация с мигрантами улучшилась. Что осталось неизменным - так это экономическая зависимость Турции от ЕС и прежде всего от Германии - крупнейшего торгового партнера Анкары.

Турецкий партнер номер один

На долю Германии приходится около 10 процентов турецкого экспорта. В абсолютных числах это 14 миллиардов евро. Второй крупнейший импортер турецких товаров - Великобритания, третье место с серьезным отрывом от первых двух стран занимает Ирак. И, к слову о намерении Анкары переориентироваться на восток в качестве альтернативы ЕС, другие страны существенно отстают от первой тройки турецких торговых партнеров.

Если взглянуть на список товаров, которые Турция импортирует, то и здесь она зависит от Германии как ни от одной другой страны: техника, электротехническая и химическая продукция - значительную их часть производят высокоспециализированные немецкие компании. Германия, в свою очередь, закупает у Турции прежде всего текстиль - крупнейший экспортный товар республики - и продовольствие, занимающее первое по стоимости место в турецком экспорте. Однако Германия может с легкостью заменить Турцию как поставщика. Текстиль, например, можно закупать в Китае или Бангладеш, а что касается продуктов питания - здесь есть целый ряд возможных альтернативных и значительно более крупных экспортеров. И если для Турции Германия - торговый партнер номер один, то в аналогичном списке ФРГ республика занимает лишь 13-е место.

Важная особенность турецко-немецких экономических отношений - это большое количество работающих в Турции дочерних предприятий немецких фирм. Здесь насчитывается более 6 тысяч "дочек" или самостоятельных компаний из Германии - больше, чем в любой другой стране. Во многом это связано с большим количеством проживающих в Германии турок и возникающими при этом тесными контактами.

Туристы в Турцию не едут

Поскольку объем импортируемых товаров в Турции существенно превышает объем экспорта, страна регулярно имеет дефицит внешнеторгового баланса. Эту брешь Анкара пытается залатать за счет туризма - одной из важнейших отраслей турецкой экономики, в которой ФРГ вновь обогнала других турецких партнеров. В 2016 году больше всего туристов - 15 процентов от всего туристического потока - приехало в Турцию из Германии.

Сам туристический поток в Турции в прошлом году сократился почти на треть. По данным института маркетинговых исследований GfK, в конце января число бронирований на предстоящий летний сезон оказалось на 58 процентов ниже, чем годом ранее. Туристы неохотно едут в Турцию в связи с многочисленными терактами, которые в последнее время потрясли страну, и нестабильной политической ситуацией после неудавшейся попытки государственного переворота в июле прошлого года. Немцы в этом плане не исключение: в прошлом году они значительно реже бронировали туры в Турцию.

Более того, нынешние заявления турецких властей могут привести к своего рода бойкоту страны со стороны немецких путешественников, предупреждает эксперт по туризму Торстен Кирстгес (Torsten Kirstges). "Если та отчасти антиевропейская и антинемецкая позиция, которая снова звучит в заявлениях членов турецкого правительства, будет проявляться и дальше, это, конечно, еще сильнее навредит имиджу Турции как туристического направления", - цитирует его газета Osnabrücker Zeitung.

Инвесторы не любят нестабильность

Однако Турция испытывает проблемы не только в туристической отрасли: в экономике страны ситуация в целом очень непростая. Еще в начале двухтысячных годов более чем семипроцентному годовому росту турецкой экономики мог позавидовать даже Китай. С тех пор эти темпы существенно замедлились, а в третьем квартале 2016 года турецкий ВВП даже снизился. Кроме того, турецкая лира потеряла со времени июльского путча треть своей стоимости, уровень инфляции в стране колеблется между 8 и 9 процентами, а безработица составляет 10 процентов. За последние годы международные рейтинговые агентства существенно снизили кредитный рейтинг Турции.

К экономическим проблемам добавляется политическая непредсказуемость. Президент Эрдоган, арестовавший и уволивший тысячи человек, все чаще действует как автократ. Эта ситуация оказывает серьезное влияние на деловые связи Турции. В то время как инвесторам нужна стабильная политическая система, правовые гарантии и возможность планирования, турецкий президент добивается прямо противоположного.

"По сравнению с возможностями страны дела в турецкой экономике идут очень плохо", - цитирует австрийская газета Die Presse главу внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькера Трайера. Если международные отношения Турции продолжат ухудшаться, пока что сохраняющаяся в стране относительная экономическая стабильность может оказаться "затишьем перед бурей", добавляет он.

В этой ситуации инвесторы заняли выжидательную позицию. "Немецкие компании не уходят из страны, но и не осуществляют новых инвестиций", - отмечают в DIHK. Для страны, которая срочно нуждается в росте, такая сдержанность инвесторов - плохой знак. А если Эрдоган в своих оскорблениях в адрес Германии дойдет до крайностей, Турция может окончательно потерять своего важнейшего торгового партнера.