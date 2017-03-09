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Топливно-энергетический комплекс
Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с "Рособоронэкспортом"
09:38 09.03.2017 |
Палата представителей Конгресса США в среду, 8 марта, приняла закон об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году - до 1 октября 2017 года. Как следует из текста документа, он, в частности, вводит запрет на сотрудничество Пентагона с российской государственной оборонной компанией "Рособоронэкспорт".
Так, новый закон запрещает "министру обороны или любому другому должностному лицу в ведомстве" заключать "контракты, меморандумы о взаимопонимании, соглашения о сотрудничестве или предоставлять гранты, кредиты и кредитные гарантии "Рособоронэкспорту" или любой из его дочерних компаний".
При этом руководитель Пентагона может отказаться от данных ограничений, если он, по итогам консультаций с госсекретарем США и директором Национальной разведки, придет к выводу, что подобный шаг "жизненно важен для удовлетворения интересов национальной безопасности" Соединенных Штатов. Реализация данного сценария возможна лишь при соблюдении некоторых условий, о выполнении которых глава американского Минобороны должен будет незамедлительно уведомить членов профильных комитетов Конгресса США. Речь, в частности, идет о прекращении поставок "Рособоронэкспортом" "летальной военной техники" Дамаску, выводе "российских вооруженных сил из Крыма" (за исключением случаев, которые соответствуют правительственным договоренностям Москвы и Киева) и прекращении попыток со стороны "агентов РФ" по "подрыву контроля" Киева "над востоком Украины".
В поддержку документа проголосовал 371 конгрессмен, 48 высказались против.
В декабре 2016 года Вашингтон ослабил односторонние санкции в отношении "Рособоронэкспорта", сняв с него ограничения по поставкам цифрового оборудования.
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