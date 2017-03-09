Россия развернула крылатые ракеты наземного базирования, нарушив "дух и букву" договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Москва сделала это, чтобы создать угрозу для НАТО, заявил зампред Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Пол Сельва.

"Эта система представляет риск для большинства наших объектов в Европе, и мы считаем, что русские преднамеренно развернули ее, чтобы создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности НАТО", - сказал генерал Сельва, выступая на слушаниях в конгрессе США в среду.

Это первое публичное заявление американских военных о развертывании таких ракет, отмечает агентство Рейтер. При этом представитель Пентагона не уточнил, несут ли эти ракеты ядерные боеголовки.

В середине февраля газета New York Times писала, что Россия "тайно" развернула крылатые ракеты и тем самым нарушила российско-американский договор о РСМД, подписанный в декабре 1987 года в Вашингтоне президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор обязывает не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1 тыс. км до 5,5 тыс. км) и меньшей дальности (от 500 км до 1 тыс. км).

Как сообщала New York Times, были развернуты два ракетных дивизиона. Газета ссылалась на источники в Белом доме.

Позже источник Рейтера в администрации Дональда Трампа также подтверждал, что, по американским данным, Россия разместила наземные ракеты, получившие в американской классификации обозначение SSC-8. Это произошло после нескольких лет испытаний ракеты, писало агентство.

Сам Трамп позже пообещал поднять вопрос о предполагаемом нарушении договора о РСМД, когда у него состоится встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков настаивал, что Россия продолжает выполнять свои международные обязательства, в том числе связанные с договором о РСМД.

Песков при этом подчеркивал, что пока "никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД".