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Топливно-энергетический комплекс
SWIFT закрыла доступ к своим сервисам трем банкам КНДР
08:14 09.03.2017 |
Межбанковская система SWIFT, базирующаяся в Брюсселе, заявила об отключении от своих сервисов трех северокорейских банков, находящихся в санкционном списке ООН. Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс в качестве причины для этого шага назвал "участившиеся провокации" со стороны КНДР, включая запуски баллистических ракет.
Помимо этого, отключение северокорейских финансовых учреждений от SWIFT также нацелено на исполнение заявления Организации Объединенных Наций, согласно которому любая компания, осуществляющая сделки с обозначенными банками, будет считаться нарушившей санкции ООН, даже в случае если такая компания получит разрешение от руководства ЕС на эти операции. В документе указывается, что только спецкомитет Совета Безопасности ООН может давать подобное разрешение.
В санкционном списке ООН находятся северокорейские Bank of East Land, Korea Daesong Bank и Korea Kwangson Banking Corp. Первый из них был внесен в черный список в 2013 году, остальные - в 2016-м. Согласно отчету SWIFT 2011 года, на тот момент к этой межбанковской системе были подключены 20 финансовых учреждений КНДР.
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