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Оборонный бюджет Китая в 2017 году вырастет на 7%
19:21 07.03.2017 |
Оборонный бюджет Китая на 2017 г. составляет 1,044 трлн юаней ($151,4 млрд), что на 7% превышает показатель прошлого года, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
В том числе центральное правительство КНР планирует потратить в этом году 1,023 трлн юаней на оборону, увеличив расходы на 7,1% по сравнению с прошлым годом, сообщило агентство со ссылкой на неназванного чиновника министерства финансов.
За счет увеличения расходов планируется повысить обороноспособность и улучшить условия жизни солдат, сообщил представитель ведомства.
Точные параметры национального оборонного бюджета на 2017 г. не были включены в общий проект бюджета, который был распространен в рамках проходящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Однако, по словам чиновника, до депутатов сессии эта цифра была доведена.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе о работе правительства на сессии ВСНП заявил, что в 2017 г. Китай планирует продолжить всестороннюю реформу вооруженных сил и национальной обороны.
"Мы продолжим усилия, направленные на углубление реформы национальной обороны и вооруженных сил. Ее целью является построение сильной национальной обороны и сильных вооруженных сил, которые соответствуют международному положению Китая и интересам национальной безопасности и развития", - сказал он.
В 2016 г. военные расходы Китая увеличились на 7,6% и составили $146 млрд.
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