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Топливно-энергетический комплекс
В США обнародовали план по отмене Obamacare
09:42 07.03.2017 |
Конгрессмены от Республиканской партии представили в понедельник, 6 марта, законопроект, призванный заменить реформу здравоохранения, инициированную предыдущим президентом США Бараком Обамой. Республиканцы намерены сохранить только два положения действующего закона (Obamacare).
Согласно тексту законопроекта, к 2020 году планируется отменить госсубсидии на медицинское страхование для нуждающихся граждан. При этом само медстрахование станет полностью добровольным (сейчас американцы, отказывающиеся от медстраховки, должны выплачивать штраф).
При этом два положения Obamacare будут сохранены: страховщики не смогут отзывать медстраховку для людей, уже имеющих заболевания, а граждане до 26 лет по-прежнему будут застрахованы в рамках договоров их родителей.
В ходе реформы здравоохранения, одобренной Конгрессом в 2010 году, в США с 2014 года введено обязательное медицинское страхование. Благодаря этому число американцев без медстраховки снизилось до исторического максимума - менее 10 процентов, отмечает агентство AFP.
Республиканцы резко критиковали Obamacare с самого начала, считая реформу неэффективной и дорогостоящей. 21 января новый глава белого дома Дональд Трамп подписал указ о начале процесса отмены медицинской реформы Обамы.
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