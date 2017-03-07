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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Трамп подписал новый запрет на въезд для граждан шести стран

09:36 07.03.2017 |

Мир

 

Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, приостанавливающий на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Как сообщает Би-Би-си, программа приема беженцев в США будет приостановлена на 120 дней. Полный запрет на прием сирийских беженцев в новой версии указа не упоминается.

Предыдущий указ Трампа об иммиграционной политике был заблокирован федеральным судом.

Указ вступает в силу 16 марта. Таким образом, скорее всего, удастся избежать хаоса, который начался в аэропортах после предыдущего указа.

Первая попытка

В конце января Дональд Трамп подписал указ, вводивший запрет на въезд гражданам семи стран, который вступал в силу немедленно.

"Если бы запрет был объявлен за неделю, то за эту неделю все "злодеи" въехали бы в нашу страну. Повсюду полно плохих парней!", - объяснил Трамп это решение в "Твиттере".

Еще одним из самых противоречивых положений первого указа Трампа было то, что держатели грин-карт из фигурирующих в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.

Решение Трампа вызвало критику со стороны ООН, а также правозащитных организаций и общественных деятелей - как в США, так и за их пределами.

После этого Федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США.

4 февраля Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) полностью приостановил действие указа Дональда Трампа, а спустя неделю апелляционный суд в Сан-Франциско оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

Чем отличается новый указ от предыдущего?

Граждане шести стран - Ирана, Сомали, Сирии, Судана, Ливии и Йемена - опять попадают под 90-дневный запрет. Однако Ирак из этого списка исключен, потому что, как заявил представитель Белого дома, правительство этой страны ужесточило проверку лиц, подающих на визу, и активизировало обмен данными.

Согласно новому указу, беженцы, которым Госдепартамент разрешил въезд в страну, смогут это сделать. В указе также нет бессрочного запрета на въезд для всех сирийских беженцев.

Обладатели "грин-карты" (права на постоянное место жительства в США) из стран, перечисленных в списке, под действие этого указа не подпадают.

Новый указ также не дает преимущество отдельным религиозным меньшинствам, как это было в предыдущем документе.

Критики предыдущего указа отмечали, что он противозаконен, так как дает преимущества беженцам-христианам.

Что сказала администрация президента?

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, генеральный прокурор Джефф Сешнс и министр внутренней безопасности Джон Келли провели совместную пресс-конференцию, посвященную новому указу.

Тиллерсон заявил, что указ направлен на устранение уязвимостей, которыми "радикальные исламские террористы могут воспользоваться и воспользуются в разрушительных целях".

По словам Джеффа Сешнса, сославшегося на данные ФБР, более 300 человек, въехавших в США в качестве беженцев, стали объектом расследования по подозрению в потенциальной террористической деятельности.

Сешнс заявил, что три страны из списка являются спонсорами терроризма. Другие три, по его словам, уступили контроль над своей территорией боевикам "Аль-Каиды" или "Исламского государства" (запрещены в России).

Джон Келли заявил, что США не могут терпеть действия "злонамеренных лиц, использующих иммиграционную систему США, чтобы отнимать жизни американцев ".

Никто из них не стал отвечать на вопросы в ходе пресс-конференции.

Анализ: Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Вашингтоне

Дональд Трамп, наконец, обнародовал свой новый указ, и судя по всему, к нему приложили руку юристы, а не только сотрудники администрации крайнеправых взглядов, вроде Стива Бэннона и Стивена Миллера.

Исчезли меры, вызвавшие самые горячие споры - такие как преимущество для беженцев-христиан и отмена уже выданных виз и грин-карт.

Шаги по реализации указа на этот раз прописаны более подробно, и на подготовку дано более недели, прежде чем указ вступит в силу.

По-прежнему не ясно, каким образом этот указ может предотвратить новые нападения в Соединенных Штатах, учитывая, что в прошлых резонансных нападениях не участвовали граждане шести стран, внесенных в список.

Трамп пообещал решительным образом ужесточить пограничный контроль, и эти меры разозлят многих политиков и активистов правозащитного движения.

Судя по первой реакции таких организаций, как Американский союз гражданских свобод и "Демократические лидеры", новый указ будет встречен с предсказуемым негодованием.

Несмотря на то, что предвыборные обещания Трампа запретить въезд в страну всем мусульманам уже никто не вспоминает, его сторонникам, скорее всего, понравится негодование противоположного лагеря.

Поклонники нового президента воспримут эти меры как выполнение предвыборных обещаний.

 

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