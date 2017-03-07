Финансовые новости
- |
- 07.03.17
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Трамп подписал новый запрет на въезд для граждан шести стран
09:36 07.03.2017 |
Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, приостанавливающий на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
Как сообщает Би-Би-си, программа приема беженцев в США будет приостановлена на 120 дней. Полный запрет на прием сирийских беженцев в новой версии указа не упоминается.
Предыдущий указ Трампа об иммиграционной политике был заблокирован федеральным судом.
Указ вступает в силу 16 марта. Таким образом, скорее всего, удастся избежать хаоса, который начался в аэропортах после предыдущего указа.
Первая попытка
В конце января Дональд Трамп подписал указ, вводивший запрет на въезд гражданам семи стран, который вступал в силу немедленно.
"Если бы запрет был объявлен за неделю, то за эту неделю все "злодеи" въехали бы в нашу страну. Повсюду полно плохих парней!", - объяснил Трамп это решение в "Твиттере".
Еще одним из самых противоречивых положений первого указа Трампа было то, что держатели грин-карт из фигурирующих в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.
Решение Трампа вызвало критику со стороны ООН, а также правозащитных организаций и общественных деятелей - как в США, так и за их пределами.
После этого Федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США.
4 февраля Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) полностью приостановил действие указа Дональда Трампа, а спустя неделю апелляционный суд в Сан-Франциско оставил решение нижестоящей инстанции в силе.
Чем отличается новый указ от предыдущего?
Граждане шести стран - Ирана, Сомали, Сирии, Судана, Ливии и Йемена - опять попадают под 90-дневный запрет. Однако Ирак из этого списка исключен, потому что, как заявил представитель Белого дома, правительство этой страны ужесточило проверку лиц, подающих на визу, и активизировало обмен данными.
Согласно новому указу, беженцы, которым Госдепартамент разрешил въезд в страну, смогут это сделать. В указе также нет бессрочного запрета на въезд для всех сирийских беженцев.
Обладатели "грин-карты" (права на постоянное место жительства в США) из стран, перечисленных в списке, под действие этого указа не подпадают.
Новый указ также не дает преимущество отдельным религиозным меньшинствам, как это было в предыдущем документе.
Критики предыдущего указа отмечали, что он противозаконен, так как дает преимущества беженцам-христианам.
Что сказала администрация президента?
Госсекретарь Рекс Тиллерсон, генеральный прокурор Джефф Сешнс и министр внутренней безопасности Джон Келли провели совместную пресс-конференцию, посвященную новому указу.
Тиллерсон заявил, что указ направлен на устранение уязвимостей, которыми "радикальные исламские террористы могут воспользоваться и воспользуются в разрушительных целях".
По словам Джеффа Сешнса, сославшегося на данные ФБР, более 300 человек, въехавших в США в качестве беженцев, стали объектом расследования по подозрению в потенциальной террористической деятельности.
Сешнс заявил, что три страны из списка являются спонсорами терроризма. Другие три, по его словам, уступили контроль над своей территорией боевикам "Аль-Каиды" или "Исламского государства" (запрещены в России).
Джон Келли заявил, что США не могут терпеть действия "злонамеренных лиц, использующих иммиграционную систему США, чтобы отнимать жизни американцев ".
Никто из них не стал отвечать на вопросы в ходе пресс-конференции.
Анализ: Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Вашингтоне
Дональд Трамп, наконец, обнародовал свой новый указ, и судя по всему, к нему приложили руку юристы, а не только сотрудники администрации крайнеправых взглядов, вроде Стива Бэннона и Стивена Миллера.
Исчезли меры, вызвавшие самые горячие споры - такие как преимущество для беженцев-христиан и отмена уже выданных виз и грин-карт.
Шаги по реализации указа на этот раз прописаны более подробно, и на подготовку дано более недели, прежде чем указ вступит в силу.
По-прежнему не ясно, каким образом этот указ может предотвратить новые нападения в Соединенных Штатах, учитывая, что в прошлых резонансных нападениях не участвовали граждане шести стран, внесенных в список.
Трамп пообещал решительным образом ужесточить пограничный контроль, и эти меры разозлят многих политиков и активистов правозащитного движения.
Судя по первой реакции таких организаций, как Американский союз гражданских свобод и "Демократические лидеры", новый указ будет встречен с предсказуемым негодованием.
Несмотря на то, что предвыборные обещания Трампа запретить въезд в страну всем мусульманам уже никто не вспоминает, его сторонникам, скорее всего, понравится негодование противоположного лагеря.
Поклонники нового президента воспримут эти меры как выполнение предвыборных обещаний.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мариупольское направление. Почему активизировались бои под Пикузами
|"Отжим" Донбасса: Почему главари "Л-ДНР" оставляют Ахметова владельцем предприятий
|Суд отправил Насирова под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн
|Курс доллара на межбанке продолжает снижаться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Крым принудительно выкупит имущество стрелочного завода у аффилированных с Ахметовым фирм
Власти Крыма инициировали принудительный выкуп имущества Керченского стрелочного завода, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра промышленной политики Борис Кабаков. Кроме того, инициирован принудительный выкуп активов Керченского металлургического комплекса.
|Европейцы тихой сапой строят газопроводы в обход России
|В США обнародовали план по отмене Obamacare
|Трамп подписал новый запрет на въезд для граждан шести стран
Трамп обнародовал свой новый указ, и судя по всему, к нему приложили руку юристы, а не только сотрудники администрации крайнеправых взглядов. Исчезли меры, вызвавшие самые горячие споры - такие как преимущество для беженцев-христиан и отмена уже выданных виз и грин-карт.
|США доставили в Южную Корею противоракетную систему THAAD
|КНДР запретила выезжать из страны малайзийцам, а Малайзия - северокорейцам
Это интересно
|Французский автоконцерн PSA объявил о покупке Opel
|Компания Goodix первой встроила дактилоскопический датчик в дисплей AMOLED
|Lenovo вернет миру бренд Motorola через две недели после отказа от него
|Panasonic представила солнечную панель для крыши Toyota Prius Prime
Солнечная крыша мощностью 180 Вт позволяет зарядить батарею силового агрегата, а также 12-В аккумулятор автомобиля. По словам главного инженера проекта Prius Коджи Тойошима (Koji Toyoshima), солнечная крыша повышает эффективность автомобиля на 10 %.
|10 богатейших стран мира
|Кроссовер премиум-класса Range Rover Velar полностью рассекречен
|Huawei обдумывает создание вышек сотовой связи, способных беспроводно заряжать дроны