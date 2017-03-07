Американские военные объявили о прибытии в Южную Корею пусковых установок и оборудования противоракетных систем THAAD - через сутки после того, как Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты.

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) рассчитана на перехват баллистических и иных ракет на больших высотах, сообщает Би-Би-си.



Решение о развертывании этой системы на территории Республики Корея было принято в июле 2016 года, однако о сроках до сих пор точно ничего не было известно - сообщалось лишь, что развертывание должно состояться до конца 2017 года.

В заявлении Тихоокеанского командования США говорится, что размещение связано с ускорением северокорейской программы ядерных испытаний и ракетных пусков, включая последний, который состоялся в понедельник 6 марта.

Планы США развернуть THAAD в Южной Корее вызвали протесты со стороны Китая, который опасается, что радары противоракетной системы будут способны контролировать китайское воздушное пространство на большую глубину.

Недовольны системой ПРО были и в Москве. "Подобные действия, чем бы они ни аргументировались, самым негативным образом сказываются на глобальной стратегической стабильности, о приверженности которой так любят рассуждать в Вашингтоне", - заявил летом прошлого года российский МИД.

В заявлении Тихоокеанского командования, между тем, говорится, что это исключительно оборонительное вооружение, которое предназначено для защиты США и их союзников.

Система THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет ближнего и среднего радиуса действия на заключительном этапе их траектории. Ее ракеты-перехватчики уничтожают цель не с помощью боеголовки, начиненной поражающими элементами, а прямым столкновением, что увеличивает эффективность боеприпаса.

Дальность действия этой системы - до 200 км. Она способна поражать цели на высотах более 150 км.

Репетиция удара

Северная Корея объяснила состоявшийся в понедельник запуск четырех баллистических ракет учениями по нанесению удара по американским базам в Японии.

Официальное информационное агентство КНДР сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал при запуске и любовался инверсионным следом ракет в небе.

Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония призвали созвать Совет Безопасности ООН.

ООН запрещает Пхеньяну проводить ракетные и ядерные испытания.

Как заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, три из четырех ракет пролетели около тысячи километров, прежде чем упасть в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Министерство обороны Южной Кореи, в свою очередь, сообщило, что все ракеты были запущены с полигона в провинции Тончхан неподалеку от китайской границы и упали в море.

Предыдущий ракетный запуск КНДР производила 12 февраля. На нем также лично присутствовал Ким Чен Ын. Пуск ракеты был объявлен успешным.

В начале января лидер КНДР объявил, что его военные близки к созданию баллистической ракеты дальнего радиуса действия, способной долететь до американского побережья.

В своей речи он также назвал Северную Корею "военной державой Востока, которую не одолеет даже сильнейший враг".