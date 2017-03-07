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Топливно-энергетический комплекс
КНДР запретила выезжать из страны малайзийцам, а Малайзия - северокорейцам
07:42 07.03.2017 |
Официальный Пхеньян во вторник, 7 марта, запретил гражданам Малайзии, находящимся в КНДР, покидать ее границы. В ответ на это Куала-Лумпур объявил о такой же мере в адрес граждан Северной Кореи, пребывающих в Малайзии. Таким образом получил развитие конфликт двух стран, связанный с убийством в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, единокровного брата нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына.
"Всем малайзийским гражданам, находящимся в КНДР, временно запрещено покидать страну до тех пор, пока инцидент, случившийся в Малайзии, не будет в надлежащем порядке разъяснен", - говорится в сообщении МИДа в Пхеньяне, которое распространило государственное северокорейское информагентство ЦТАК.
При этом глава малайзийской полиции сообщил, что двое граждан Северной Кореи, которые разыскивались для проведения допроса в связи с убийством Ким Чен Нама, укрылись в посольстве КНДР в Куала-Лумпуре. Полицейский также отметил, что северокорейские власти не сотрудничают при расследовании преступления.
Ким Чен Нам, проводивший много времени за пределами страны и известный публичными высказываниями против династического наследования поста правителя в Северной Корее, был убит 13 февраля. Он был, предположительно, отравлен в аэропорту Куала-Лумпура с помощью платка либо аэрозоля двумя женщинами, которых подозревают в шпионаже в пользу Северной Кореи, и скончался по дороге в больницу.
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