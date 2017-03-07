Вьетнам вышел на первое место в мире по показателю увеличения числа богачей среди местного населения. Такой вывод сделали эксперты авторитетной международной консалтинговой группы Knight Frank по итогам проведенного исследования, посвященного росту благосостояния населения в странах мира.

Согласно данным, собранным исследователями, в период с 2010 по 2016 год количество сверхбогатых людей во Вьетнаме возросло на 320%. По этому показателю Вьетнам в процентном отношении уже обогнал Индию и Китай, которые в те же самые годы продемонстрировали рост числа богачей на 290% и 281% соответственно.

За основу своих рейтингов базирующаяся в Великобритании группа берет категорию UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals - частные лица с очень крупным капиталом) - это прослойка наиболее богатых и при этом экономически активных частных лиц планеты. Претендентам на зачисление в списки UHNWI следует располагать свободными оборотными финансовыми средствами в размере минимум 30 млн долларов, не считая принадлежащее им движимое или недвижимое имущество. К числу таких во Вьетнаме Knight Frank относит в настоящий момент 200 человек, прогнозируя при этом, что за последующее десятилетие количество супербогачей здесь увеличится еще на 170% и достигнет отметки в 540 человек. Что же касается "простых миллионеров", располагающих активами, которые не дотягивают до того, чтобы обеспечить их владельцам строчки в рейтинге UHNWI, то таких во Вьетнаме, по оценкам консалтинговой группы, сейчас насчитывается порядка 14,5 тысяч, а к 2026 году их число превысит 38 тысяч человек.

Несмотря на то, что среднегодовой доход на душу населения в стране составляет порядка 2 тысяч долларов, за три десятилетия проводимой здесь политики обновления во Вьетнаме сформировался класс богатых "новых вьетнамцев". Свои состояния вьетнамские нувориши "сколачивают" по-разному. Наиболее часто среди состоятельных вьетнамцев встречаются те, чей бизнес связан с фондовым рынком, производством и переработкой морепродуктов, а также со строительством и недвижимостью. На строительстве, кстати будет упомянуть, успешно "поднялся" бывший студент московского геологоразведочного института, а ныне богатейший человек Вьетнама - 50-летний Фам Нят Выонг. Он располагает активами в $2 млрд и признан первым и пока единственным официальным вьетнамским миллиардером по версии влиятельного американского журнала "Forbes".

Вероятно, что скоро во Вьетнаме появится и первая женщина - обладательница миллиардного в долларовом эквиваленте состояния. 48-летняя известная местная предпринимательница Нгуен Тхи Фыонг Тхао, которая основала наиболее динамично развивающуюся авиакомпанию Вьетнама VietJetAir ("ВьетДжэтЭйр"), уже вошла в сотню самых влиятельных женщин планеты по версии "Forbes". В ближайшее время Тхао попадет и в еще одну категорию авторитетного издания - в перечень миллиардеров. Произойти это может после того, как ее авиакомпания выйдет на фондовую биржу, к чему VietJetAir сейчас активно готовится. Путь к вершине экономического успеха Тхао начала еще в 1988 году, будучи студенткой второго курса Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова. Наладив связи с производителями одежды, потребительских товаров и оргтехники в Японии, Южной Корее и Гонконге, она получала их продукцию для реализации в России. Уже к 1991 году Нгуен Тхи Фыонг Тхао заработала свой первый миллион долларов, который затем вложила в серьезный экспортно-импортный бизнес между Вьетнамом и Россией, выступив в качестве поставщика промышленного оборудования, сталелитейной продукции и удобрений.