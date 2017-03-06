Финансовые новости
- |
- 06.03.17
- |
- 21:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Фийон не спешит покидать президентскую гонку
10:39 06.03.2017 |
Сенсации не произошло: после участия в массовом митинге на площади Трокадеро в Париже кандидат в президенты от "Республиканцев" Франсуа Фийон выступил в воскресенье, 5 марта, в эфире телеканала France 2 и, в очередной раз, подтвердил, что отказываться от участия в предвыборной борьбе, несмотря на прямые призывы влиятельных консерваторов из его партии, не намерен.
"Сегодня никто не может помешать мне быть кандидатом", - подчеркнул политик. По его словам, это не значит, что он "не слышит" критики в свой адрес. Тем не менее, по мнению Фийона, оснований, способных подорвать его легитимность - нет.
Исполняющий обязанности председателя партии добавил, что в ближайшие дни предпримет шаги для объединения своей политической команды.
Падение рейтинга Фийона
Рейтинг кандидата от "Республиканцев" резко упал после того, как газета Le Canard Enchaine в конце января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену на должность своей ассистентки. В результате Пенелопа Фийон как сотрудница аппарата парламента за 15 лет получила около 800 тысяч евро, якобы не выполняя при этом никакой работы. Представитель кандидата в президенты Франции сообщил в ответ на публикацию, что тот действовал в соответствии с законом, и назвал схемы трудоустройства депутатами супругов обычной практикой.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Уголовные производства по подозрению Иванющенко объединены, досудебное расследование продолжается – Генпрокуратура
ТОП-НОВОСТИ
|Как за деньги компании "Россия" Пинчук финансировал бандеровцев и Клинтон
|Иск в Гааге. Почему Украина обвиняет Россию лишь в расизме и финансировании терроризма
|Как "блокадники" Семенченко проиграли Конотопскую битву
|Международные резервы Украины в феврале возросли на $15 млн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В команде Трампа появился спец по Путину
|КНДР высылает посла Малайзии после скандала вокруг убийства Ким Чен Нама
|Банковский сектор Китая стал крупнейшим в мире
|Евросоюз одобрил строительство АЭС в Венгрии
|"Газпром" назвал новую цену на газ для Беларуси
|Парламент Казахстана принял ограничивающие президента поправки
Это интересно
|10 богатейших стран мира
|Кроссовер премиум-класса Range Rover Velar полностью рассекречен
|Huawei обдумывает создание вышек сотовой связи, способных беспроводно заряжать дроны
|Компания Mercedes-Benz официально представила кабриолет E-Class нового поколения
Новинку укомплектовали мягким складным верхом, который может быть коричневого, синего, красного или черного цветов. Механизм складывания крыши полностью автоматизирован и занимает 20 секунд. Операцию можно осуществить на скорости до 50 километров в час.
|Компания Huawei представила "умные" наручные часы Watch 2 и Watch 2 Classic
|Porsche Panamera превратили в универсал
Объем багажника Porsche Panamera Sport Turismo составляет 520 литров (425 литров для гибридной версии) при поднятых спинках второго ряда кресел. Это на 20 литров больше в сравнении с обычной Панамерой второго поколения. При опущенных спинках задних сидений объем увеличивается до 1390 литров (до 1295 литров у гибрида).
|Хакеры выложили в сеть 2 миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями
Компания Spiral Toys стала жертвой собственной беспечности и хакеров, которые воспользовались возможностью и выложили в сеть два миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями CloudPets. Беседы детей и их родителей хранились на сервере компании, однако ничем не были защищены.