Сенсации не произошло: после участия в массовом митинге на площади Трокадеро в Париже кандидат в президенты от "Республиканцев" Франсуа Фийон выступил в воскресенье, 5 марта, в эфире телеканала France 2 и, в очередной раз, подтвердил, что отказываться от участия в предвыборной борьбе, несмотря на прямые призывы влиятельных консерваторов из его партии, не намерен.

"Сегодня никто не может помешать мне быть кандидатом", - подчеркнул политик. По его словам, это не значит, что он "не слышит" критики в свой адрес. Тем не менее, по мнению Фийона, оснований, способных подорвать его легитимность - нет.

Исполняющий обязанности председателя партии добавил, что в ближайшие дни предпримет шаги для объединения своей политической команды.

Падение рейтинга Фийона

Рейтинг кандидата от "Республиканцев" резко упал после того, как газета Le Canard Enchaine в конце января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену на должность своей ассистентки. В результате Пенелопа Фийон как сотрудница аппарата парламента за 15 лет получила около 800 тысяч евро, якобы не выполняя при этом никакой работы. Представитель кандидата в президенты Франции сообщил в ответ на публикацию, что тот действовал в соответствии с законом, и назвал схемы трудоустройства депутатами супругов обычной практикой.