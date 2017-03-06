На фоне новой волны скандала о связях высокопоставленных американских чиновников с Москвой президент США Дональд Трамп допускает, что может отложить сделку с Россией по борьбе против террористической организации "Исламское государство". Как сообщает в субботу, 4 марта, агентство AP со ссылкой на представителей президентской администрации и западных дипломатов, Трамп заявил об этом своим советникам и помощникам.

В беседах с дипломатами и другими официальными лицами Трамп и его помощники связывали изменение позиции с недавними "провокациями Москвы", уточняет агентство.

Скептицизм главы Белого дома по поводу заключения сделки с РФ свидетельствует о растущем влиянии сотрудников администрации, которые заняли более жесткую позицию по отношению к России, в том числе министра обороны Джеймса Мэттиса и нового советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Во время первого собрания с сотрудниками Совета национальной безопасности Макмастер назвал Россию и Китай странами, желающими в корне изменить существующий мировой порядок, отмечает AP, ссылаясь на участников этой встречи.

Сомнения Вашингтона в необходимости усиления сотрудничества с Москвой связаны также с обвинениями в адрес министра юстиции США Джеффа Сешнса, в 2016 году дважды встречавшегося с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком.