Анжелика Басисини, Георгий Макаренко, РБК

Сирийские курды по согласованию с Москвой уступили западный фронт у города Манбидж правительственным войскам. Это позволит им отделиться от протурецких формирований буферной зоной и сконцентрировать усилия на борьбе с ИГИЛ.

3 марта начальник главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской подтвердил, что днем ранее «Демократические силы Сирии» (SDF) - боевые отряды, состоящие из сирийских курдов и сторонников умеренной оппозиции - передали под контроль правительственной армии президента Сирии Башара Асада часть освобожденной ими от террористов ИГ территории к западу от города Манбидж, на линии соприкосновения с турецкой армией.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми при участии командования российской группировки войск в Сирии, с 3 марта на территорию, занимаемую курдскими отрядами самообороны, вводятся подразделения вооруженных сил Сирии», - заявил Рудской (цитата по ТАСС). Первые сообщения о передаче территории появились 2 марта в эфире телеканала Al Jazeera. Однако информацию в тот день опровергал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Последние дни публикуется такая информация, есть разные новости, спекуляции, которые неверны», - заявил дипломат, комментируя передачу от курдов сирийцам (цитата по ТАСС).

Однако 2 марта военный совет города Манбидж, который находится под контролем SDF, подтвердил факт передачи территорий. «Силы SDF договорились с Россией о передаче под контроль подразделений сирийских пограничных войск территорий и населенных пунктов к западу от Манбиджа на линии соприкосновения с силами «Щита Евфрата» (операция турецкой армии. - РБК), - говорится в заявлении. - Такое решение было принято с целью защиты мирного населения Манбиджа и окрестностей от турецкой агрессии и оккупации». ​Согласно заявлению SDF, на правительственные войска возложена задача обеспечить защиту разграничительной линии между курдскими силами и «Свободной сирийской армией» (ССА, одна из крупнейших вооруженных группировок, образованная офицерами - дезертирами из армии САР), поддерживаемой Турцией в рамках операции «Щит Евфрата».

​Турецкая армия с прошлого года совместно с ССА проводит на севере Сирии операцию «Щит Евфрата». Главная заявленная цель операции - обеспечить безопасность турецкой границы и зачистить приграничные территории на севере страны от боевиков ИГ и курдских военных отрядов. Сирийские власти согласия на проведение Турцией операции не давали.

«Союз между курдами и проправительственными силами вполне логичен, - заявил РБК представитель партии сирийских курдов «Демократический союз» Абдессалам Али. - Курды, в отличие от сирийской оппозиции в лице Высшего комитета по переговорам в Эр-Рияде, не выступают против самого сирийского режима или Асада и не стремятся перехватить власть в стране». Цель курдов - добиться защиты прав различных компонентов сирийского общества и меньшинств в рамках новой Конституции, пояснил он. Передача территорий показывает, что режим Асада, несмотря на все проблемы, связанные с созданием курдской автономии, довольно неплохо взаимодействует с курдами, заявил РБК Константин Труевцев, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН.

Обезопасить курдов

В сторону Манбиджа турецкие военные выдвинулись после того, как отбили у ИГ город Эль-Баб, что спровоцировало столкновения между ними и курдскими отрядами. Потеряв за последние дни несколько деревень, к вечеру 2 марта курдские силы отбили все утерянные позиции. Очевидцы сообщают о том, что турецкая армия применяет в бою с курдами танки системы «Леопард».

Наступление протурецких сил на позиции курдов стало результатом целенаправленной политики Анкары по созданию «зоны безопасности» протяженностью около 90 км вдоль южной границы Турции. После того как в конце февраля сирийская армия полностью перекрыла туркам и их союзникам дорогу на Ракку («столица» ИГ), Анкара сконцентрировала усилия на очищении от курдов территории на западном берегу Евфрата, с центром в городе Манбидж, где собирается устроить свою «зону безопасности» для размещения беженцев. «Турция создает сейчас буферную 90-километровую зону. Анкара пытается вернуть свое присутствие там. Как только Манбидж будет взят, Турция остановится в своей операции в Сирии», - обещал, выступая 27 февраля в Москве, советник турецкого президента Ильнур Чевик. Министр Чавушоглу также призывал «очистить Манбидж от курдских сил самообороны».

В то же время курдские отряды SDF сами ведут наступление на Ракку с нескольких направлений в рамках операции «Гнев Евфрата». Как и турецкий «Щит Евфрата», она проходит при поддержке США. Сейчас операция находится в третьей фазе - изоляция Ракки путем перекрытия дороги на Дэйр-эз-Зор, в глубь контролируемой исламистами территории.

Враждебные действия Турции ставят курдов перед угрозой войны на два фронта: основные силы курдов сейчас задействованы в операции по освобождению Ракки, воевать против террористов ИГ с одной стороны и противостоять наступлению ССА и турецких военных с другой - крайне сложно, рассказал РБК представитель партии сирийских курдов «Демократический союз» Абдессалам Али. Он напоминает, что ​между Россией и Турцией существуют договоренности о предотвращении столкновений между армией, лояльной Асаду, и силами «Щита Евфрата», однако получится ли их избежать - неизвестно, говорит Али.

Долгое время операция Турции в Сирии была выгодна Москве и Дамаску, так как силы «Щита Евфрата» сражались с экстремистами на севере страны и оттянули часть боевиков из Алеппо, тем самым облегчив задачу правительственным войскам и ВКС России по отвоевыванию города, говорит Труевцев. Однако, уверен он, Россия и Сирия не позволят туркам отвоевывать территории у курдов. Турции в условиях противодействия придется отказаться от планов по развитию наступления, полагает эксперт. Тем более что, по его мнению, Анкаре уже удалось частично воплотить в жизнь свой план по созданию «зоны безопасности» на севере Сирии: в район ранее занятого города Джераблус были возвращены 50 тыс. сирийских беженцев, оказавшихся на турецкой территории, в планах - разместить там 3,5 млн беженцев.