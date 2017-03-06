Власти Южной Кореи будут платить значительно большее вознаграждение перебежчикам из КНДР, которые обладают секретной информацией. Как сообщило в воскресенье, 5 марта, южнокорейское информационное агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство объединения, за секретные сведения, которые представляют интерес с точки зрения повышения безопасности Южной Кореи, будут платить до 1 миллиарда вон (в пересчете 817 тысяч евро).

Это в четыре раза больше, чем обещалось до сих пор. В то же время в Сеуле сознают важность того, чтобы донести информацию о первом за 20 лет повышении вознаграждения до сведения жителей Северной Кореи.

Побудить чиновников к бегству

Таким образом южнокорейское правительство пытается побудить к побегу представителей правящих кругов КНДР. Вопрос о том, на что они будут жить после бегства, до сих пор являлся серьезным препятствием, цитирует агентство правительственного чиновника.

Большинство граждан Северной Кореи бегут от голода и угнетения, редко появляются сообщения о высокопоставленных чиновниках-перебежчиках. Так, например, в августе 2016 года в Южную Корею бежал заместитель посла КНДР в Лондоне.