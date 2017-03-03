"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
Финансовые новости
- |
- 03.03.17
- |
- 15:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Крупнейший в мире пенсионный фонд заработал $92 млрд
14:18 03.03.2017 |
Крупнейший в мире пенсионный фонд зафиксировал максимальный за всю историю квартальный рост прибыли, поскольку японские акции выросли, а падение иены сделало более выгодными иностранные инвестиции, сообщает Bloomberg.
Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии (GPIF) в октябре-декабре заработал на вложениях 8%, или 10,5 трлн иен ($92 млрд), увеличив активы до 144,8 трлн иен. Инвестиции в японские акции принесли фонду 4,6 трлн иен после того, как индекс Topix продемонстрировал максимальный квартальный рост с 2013 года. Это компенсировало убытки по японским облигациям.
Доходы от инвестиций в зарубежные акции и облигации увеличились, поскольку иена снизилась по отношению к доллару максимальными темпами более чем за два десятилетия.
Пенсионный фонд Японии получил прибыль второй квартал подряд. Ранее в течение трех кварталов фонд потерял более 15 трлн иен. Потери фонда превзошли доходы от инвестиций, полученные с октября 2014 г., когда он пересмотрел свою стратегию, увеличив вложения в акции и сократив покупку облигаций.
Инвестиции в японские акции обеспечили фонду доход в 15% в октябре-декабре, когда индекс Topix также поднялся на 15%. Доход от вложений в зарубежные акции составил 16%, в основном благодаря падению иены к доллару на 13%. Максимальное снижение иены к доллару с 1995 года увеличило прибыль от зарубежных инвестиций при репатриации.
GPIF "инвестирует с прицелом на долгосрочную перспективу и не поддается влиянию краткосрочных движений рынка", - заявил глава фонда Норихиро Такахаши.
На конец декабря 33% средств GPIF было вложено в японские облигации, 13% - в иностранные бонды, 24% - в японские акции и еще 23% - в акции зарубежных компаний. Доля альтернативных инвестиций составляла менее 0,1%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС продлил замораживание активов 15 украинских высокопоставленных экс-чиновников до 6 марта 2018
|Почему снова активизировались бои на трассе "Бахмутка"
Трудно не заметить, что так называемая "Луганская народная республика" любит держаться в тени своей старшей суррогатной сестры ("ДНР") - пожалуй Плотницкому из-за дерибана шахт и заводов некогда воевать. Однако, полностью избегать боевых действий она не может - статус бандформирования обязывает.
|"ДНР" опубликовала полный список "отжатых" украинских предприятий
|НБУ признал неплатежеспособным Вектор Банк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Крупнейший в мире пенсионный фонд заработал $92 млрд
|10 богатейших стран мира
|Комитет Конгресса США предлагает вдвое сократить военную помощь Украине
Средства, согласно проекту бюджета, должны пойти на обучение, экипировку, разведку, логистику, а также снабжение украинских военных летальными вооружениями. При этом особо указано, что из выделенных средств не должны оплачиваться покупки Киевом переносных зенитных комплексов.
|Сотрудничество Беларуси и России в сфере ВПК: партнеры или конкуренты?
|Фонд Навального нашел у российского премьера Дмитрия Медведева усадьбы и яхты
|Экономика Швейцарии буксует
Это интересно
|Citroen представил свой самый технологически продвинутый автомобиль
Марка DS, принадлежащая Ситроену, представила компактный кроссовер DS 7 Crossback. Он стал одной из самых технологически продвинутых моделей производителя, получив систему ночного видения, адаптивную подвеску, светодиодные фары, поворачивающиеся на 180 градусов, и гибридную силовую установку.
|Porsche Design анонсировала ноутбук-трансформер Book One за $2500
|Как найти интересные идеи для бизнеса
|Samsung зарегистрировала марку сгибаемого смартфона Galaxy X в Южной Корее
|Energizer представила защищённый смартфон с двойной камерой
|Скандал с подушками безопасности обойдётся Takata минимум в миллиард долларов
|SpaceX планирует отправить космических туристов к Луне в 2018 году