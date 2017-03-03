Крупнейший в мире пенсионный фонд зафиксировал максимальный за всю историю квартальный рост прибыли, поскольку японские акции выросли, а падение иены сделало более выгодными иностранные инвестиции, сообщает Bloomberg.

Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии (GPIF) в октябре-декабре заработал на вложениях 8%, или 10,5 трлн иен ($92 млрд), увеличив активы до 144,8 трлн иен. Инвестиции в японские акции принесли фонду 4,6 трлн иен после того, как индекс Topix продемонстрировал максимальный квартальный рост с 2013 года. Это компенсировало убытки по японским облигациям.

Доходы от инвестиций в зарубежные акции и облигации увеличились, поскольку иена снизилась по отношению к доллару максимальными темпами более чем за два десятилетия.

Пенсионный фонд Японии получил прибыль второй квартал подряд. Ранее в течение трех кварталов фонд потерял более 15 трлн иен. Потери фонда превзошли доходы от инвестиций, полученные с октября 2014 г., когда он пересмотрел свою стратегию, увеличив вложения в акции и сократив покупку облигаций.

Инвестиции в японские акции обеспечили фонду доход в 15% в октябре-декабре, когда индекс Topix также поднялся на 15%. Доход от вложений в зарубежные акции составил 16%, в основном благодаря падению иены к доллару на 13%. Максимальное снижение иены к доллару с 1995 года увеличило прибыль от зарубежных инвестиций при репатриации.

GPIF "инвестирует с прицелом на долгосрочную перспективу и не поддается влиянию краткосрочных движений рынка", - заявил глава фонда Норихиро Такахаши.

На конец декабря 33% средств GPIF было вложено в японские облигации, 13% - в иностранные бонды, 24% - в японские акции и еще 23% - в акции зарубежных компаний. Доля альтернативных инвестиций составляла менее 0,1%.