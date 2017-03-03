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Топливно-энергетический комплекс
10 богатейших стран мира
13:48 03.03.2017 |
Что общего между самыми богатыми странами мира? Как становится ясно из списка топ-10, составленного Global Finance, некоторым странам богатыми помогают стать запасы углеводородов.
Еще пять стран из списка стали богатыми за счет развитого финансового сектора и относительно низких налогов, что привлекает мировые капиталы.
Макао - единственное государство в списке, которое создает богатство за счет системы казино и сопутствующего туризма.
Кроме того, в отчете подчеркивается, что все страны имеют одну общую черту, а именно небольшую численность населения.
Богатство стран вычисляется на основе ВВП на душу населения. Ниже представлены топ-10 стран по этому показателю.
10. Сан-Марино
ВВП на душу населения: $64 465
Сан-Марино - это одна из самых старых республик в Европе и пятая самая маленькая страна в мире.
Здесь проживает всего 32 тыс. человек, однако эти люди - одни из самых состоятельных в мире.
Этому способствует тот факт, что здесь низкие налоги: примерно на треть меньше, чем в среднем по ЕС.
Экономика страны зависит от финансовых услуг и туризма, правда в последние годы экономика страдает от сложностей в банковском секторе. Кроме того, снизился спрос на туризм со стороны Италии, на которую приходится почти 90% экспорта Сан-Марино.
Страна экспортирует такие вещи, как керамика, одежда, фурнитура и ткани.
Основа экономики ОАЭ - реэкспорт, торговля, добыча и экспорт сырой нефти и газа. Добыча нефти - приблизительно 2,2 млн баррелей в день, большая часть производится в эмирате Абу-Даби. Другие нефтяные производители по важности - Дубай, Шарджа и Рас аль-Хайма.
Нефть обеспечила быстрый рост экономики ОАЭ всего за несколько десятилетий, однако и другие секторы экономики также развивались достаточно быстро, особенно внешняя торговля.
Коммерческий центр Дубай и его смежная свободная зона Джебел Али привлекли обширные иностранные инвестиции.
Порт Рашид и порт Джебел Али в Дубае и Фуджайре находятся среди 40 лучших контейнерных портов в мире, эти порты пропускают через себя более 3 млн контейнерных единиц в год.
8. Норвегия
Норвегия - крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе.
Гидроэнергетика покрывает большую часть потребностей в энергии, что позволяет экспортировать большую часть нефти.
Нефтяные фонды служат для развития будущих поколений. На территории страны имеются значительные минеральные запасы, большой торговый флот.
Низкая инфляция (3%) и безработица (3%) по сравнению с остальной Европой.
7. Ирландия
После финансового кризиса 2008 г. Ирландии удалось восстановить экономику, которая на сегодняшний день является одной из самых быстрорастущих в Европе.
Хорошие экономические показатели во многом обусловлены финансовой активностью международных корпораций, работающих в этой стране.
Привлекательные налоговые ставки для корпораций обуславливают приток капиталов из других стран, а это в свою очередь позволяет повышать уровень жизни населения страны.
6. Кувейт
По собственной оценке Кувейта, он обладает крупными запасами нефти - около 102 млрд баррелей, то есть 9% мировых запасов нефти. Нефть дает Кувейту около 50% ВВП, 95% доходов от экспорта и 95% доходной части государственного бюджета.
Основные импортеры товаров из Кувейта - Япония (18,5%), Южная Корея (14,7%), Индия (10,9%), Тайвань (9,8%), США (9%), Сингапур (8%), Китай (6,1%).
Основные поставщики - США (11,7%), Япония (9,1%), Германия (8%), Китай (7,5%), Саудовская Аравия (6,9%), Италия (4,7%).
Население - 3 268 431 человек. Из них коренные жители - арабы-кувейтцы, каковыми считаются только те лица, которые смогут доказать свои кувейтские генеалогические корни с 1920 г., - составляют 34%.
Остальные жители страны являются выходцами из других арабских стран (Пакистан, Индия, Иран и др).
5. Бруней-Даруссалам
Бруней - одно из самых богатых и обеспеченных государств мира. За богатство жителей и султана страну называют "исламский Диснейленд". Благодаря богатым запасам нефти и газа Бруней занимает одно из первых мест в Азии по уровню жизни.
Бруней обладает богатыми месторождениями нефти и природного газа Сериа и Муара на шельфе Южно-Китайского моря.
Основу экономики государства составляет добыча и переработка нефти (свыше 10 млн т в год) и газа (свыше 12 млрд куб. м), экспорт которых дает более 90% валютных поступлений (60% ВНП).
По производству сжиженного газа Бруней занимает 4-е место в мире - на территории страны действует завод по сжижению газа, который вывозится газовозами в Японию и другие страны. Часть нефти и газа перерабатывается на заводах соседнего Саравака (Малайзия).
4. Сингапур
Сингапур - высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные корпорации.
Сингапур привлекателен для инвесторов из-за низких налоговых ставок. Всего в Сингапуре 5 налогов, из которых один налог на прибыль, один - налог на заработную плату.
Суммарная ставка налогов 27,1%. Занимает 5-е место в рейтинге налоговых систем мира. Всего 4 вида импортных товаров подлежат налогообложению при ввозе: спиртные напитки, табачные изделия, нефтепродукты и автомобили.
Сингапур причисляют к восточноазиатским "тиграм" за быстрый скачок экономики до уровня развитых стран.
В стране развиты производства электроники, судостроение, сектор финансовых услуг. Это один из крупнейших производителей CD-приводов. Ведутся масштабные исследования в области биотехнологий.
3. Макао
ВВП на душу населения: $87 845
Макао - открытый порт, крупный финансовый центр, известен своими казино, игорными домами, ипподромом, ночными клубами.
На территории автономного административного района находится 33 казино, наиболее известными среди которых являются The Venetian, Grand Lisboa и Galaxy. Игорный бизнес приносит бюджету Макао более 70% доходов.
Население работает в промышленности (46% занятых) и сфере услуг (40%).
Около 70% занятого населения косвенно или напрямую связано с игорным бизнесом.
КНР ведет через Макао транзитную торговлю, контролирует ряд предприятий, торговых компаний и банков. Китай вместе с Гонконгом - основной торговый партнер Макао. Значительное место во внешней торговле Макао имеет Япония.
2. Люксембург
ВВП на душу населения: $100 991
Одна из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. В городе Люксембург располагаются многие организации ЕС.
Благодаря выгодным условиям и офшорной зоне в столице размещены около 1 тыс. инвестиционных фондов и более 200 банков - больше, чем в любом другом городе мира.
Основу экономики прежде всего составляет развитая сфера услуг, в том числе в финансовой области.
Почти вся энергия, потребляемая в Люксембурге, импортируется, включая нефть, природный газ, каменный уголь. Банковское дело и финансовые услуги стали основным видом экономической деятельности.
1. Катар
Добыча нефти и газа дают более 50% ВВП, 85% стоимости экспорта и 70% доходной части государственного бюджета.
Нефть и газ сделали Катар первой страной в мире по ВВП на душу населения. Сейчас экономическая политика Катара сфокусирована на стремлении увеличить частные и иностранные инвестиции в неэнергетический сектор.
В структуре ВВП главенствуют сфера промышленности (75%), сфера обслуживания дает 25% ВВП, сельское хозяйство - 0,1%.
Развита нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, химическая, металлургическая промышленность (крупный сталеплавильный комплекс в Умм-Саиде работает на привозном сырье).
В северной части Катара расположено гигантское нефтегазоконденсатное месторождение North, или Северное.
Кроме нефти Катар обладает огромными запасами природного газа.
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