Сильный швейцарский франк дорого обходится экономике Швейцарии, которая так и не может восстановиться. Ситуация в экономике не меняется, и резкое укрепление франка в 2015 г. отвело страну от рецессии, но не привело к развитию.

Аналитики посмотрели на события двухлетней давности и пришли к выводу, что резкое укрепление франка в 2015 г. не привело к рецессии, но последствия этого события все еще ощущаются в экономике, которая остается слабой, такую точку зрения высказали в агентстве Bloomberg.

В агентстве считают, что укрепление франка не приведет к полному восстановлению экономики и должны быть применены дополнительные инструменты для полного выздоровления.

"Мы проглотили сильный франк, но не смогли переварить события и стать на путь экономического восстановления. Существует еще много различных секторов, которые тянут за собой след экономических потрясений. В частности, до сих пор хромает промышленность", - считает Ханс Хесс, президент ассоциации Swissmem.

Одна из причин этого - слабая производительность, из-за чего франк оценен на 1,8% по отношению к евро в течение последних трех месяцев 2016 г. Инвесторы также находятся на краю пропасти и не могут свободно себя чувствовать, а также развиваться. На участников рынка до сих пор давит нестабильная политическая ситуация на мировой арене: смена власти в Америке и резкие высказывания со стороны главы Белого дома Дональда Трампа, а также события Brexit. С начала текущего года стоимость швейцарской нацвалюты относительно евро увеличилась на 0,7% на фоне роста спроса на валюты "тихой гавани" в связи с обеспокоенностью инвесторов политикой президента США Дональда Трампа, предстоящим запуском процедуры выхода Великобритании из Евросоюза, а также президентскими выборами во Франции.

Производственный сектор, сфера розничной торговли и туризм серьезно страдают из-за сильного франка. Ускорение темпов экономического роста в еврозоне может поддержать экономику Швейцарии, отмечают эксперты. По итогам всего 2016 г. ВВП Швейцарии вырос на 1,3%, темпы подъема не оправдали прогноз SECO на уровне 1,5%.

Аналитики утверждают, что, несмотря на то что в 2015 г. швейцарский франк вырос на 26-28% к доллару и евро, это никак не отразилось на реальном экономическом росте. Хотя звучали прогнозы, что 2017 г. будет довольно оптимистичным касательно экономического будущего Швейцарии. В частности, стоит ожидать ощутимого прироста ВПП и показателей экспорта. В 2015 г. Национальный банк Швейцарии неожиданно снял ограничение для курса франка, введенное в сентябре 2011 г. Тогда приток капитала в Швейцарию как в тихую гавань из-за разразившегося в еврозоне долгового кризиса привел к значительному укреплению франка, которое стало негативно отражаться на швейцарских экспортерах. Поэтому ЦБ установил потолок колебаний курса франка к евро на уровне 1,2 франка и с тех пор удерживал его, скупая миллиарды евро. Когда ограничение было отменено, курс франка стремительно достиг паритета с евро и продолжил рост.

При этом ВВП Швейцарии вырос в IV квартале 2016 г. на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного секретариата по экономике Швейцарии (SECO). В III квартале показатель повысился на 1,4%. Темпы экономического роста страны замедлились на фоне сокращения объемов экспорта, а также капиталовложений бизнеса. Рост швейцарской экономики в октябре-декабре по сравнению с III кварталом составил 0,1%, как и в предыдущие три месяца.

Негативным фактором для швейцарской экономики, в значительной мере ориентированной на экспорт, является сильная местная валюта. Руководство Центробанка страны регулярно заявляет о том, что считает швейцарский франк "существенно переоцененным". Курс франка к евро вырос на 1,8% в IV квартале.

