Финансовые новости
- |
- 02.03.17
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Австралия - самая популярная страна у миллионеров
08:52 02.03.2017 |
В 2016 году в Австралию переехало 11 000 миллионеров. В предыдущем году их было всего лишь 8 000.
Такие данные получены благодаря отчету New World Wealth.
США и Великобритания традиционно привлекают наибольшее число богатых мигрантов, но привлекательность Австралии увеличилась в последние годы, особенно для богатых граждан Китая и Индии, сообщает CNN Money.
Главные причины привлекательности Австралии - солнечный климат, непринужденный образ жизни и высокий уровень здравоохранения. Помимо прочего, эта страна считается безопасным местом, чтобы растить детей и просто наслаждаться жизнью, вдали от конфликтов на Ближнем Востоке. Что касается деловой сферы, здесь хорошая база для ведения бизнеса в развивающихся азиатских странах, таких как Китай, Южная Корея, Сингапур и Индия.
США по-прежнему считается благоприятным местом для жизни. В прошлом году в Америку прибыло 10 000 иностранных миллионеров. Также популярна и Канада (8 000 состоятельных мигрантов). Богатые китайские граждане выезжают в Ванкувер, в то время как европейцы в основном направляются в Торонто и Монреаль.
Между тем, Франция страдает от крупного оттока богатых людей. Более 12 000 миллионеров покинули страну в 2016 году. С 2000 года из страны уехали более, чем 60 000 миллионеров.
По данным New World Wealth, основные причины, которые толкают миллионеров покидать свои родные гнездышки, это преступность, налоги и финансовые вопросы.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда главям ОРДЛО прилетит "ответка" от Рината?
|Курс доллара на межбанке встретил весну небольшим снижением
|НБУ упростил процедуру проведения валютных операций для клиентов банков
Национальный банк упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке.
|Захарченко планирует передать "национализированные предприятия" Донбасса Курченко: СБУ опубликовала запись разговора
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Австралия - самая популярная страна у миллионеров
Главные причины привлекательности Австралии - солнечный климат, непринужденный образ жизни и высокий уровень здравоохранения. Помимо прочего, эта страна считается безопасным местом, чтобы растить детей и просто наслаждаться жизнью, вдали от конфликтов на Ближнем Востоке.
|Генпрокурор США заявил, что не контактировал с послом России
|Генпрокурора США заподозрили в сокрытии контактов с Россией
|Малайзия отменила безвизовый въезд для граждан КНДР
|Палата лордов затормозила закон о Brexit
|Пекин готовит жесткий ответ Южной Корее?
Китайские государственные СМИ гневно и с угрозами бойкота отреагировали на решение правления южнокорейского конгломерата Lotte Group одобрить обмен территорий с правительством, который позволит властям развернуть на территории страны системы ПРО США.
|Во время обращение к Конгрессу Дональд Трамп впервые мало-мальски проявил себя как президент
Произнося речь, Дональд Трамп внимательно следил за телесуфлером. Это было первое выступление, в ходе которого он мало-мальски проявил себя как президент. У республиканцев упал камень с души. Прежде они редко столь решительно поддерживали своего президента.
Это интересно
|SpaceX планирует отправить космических туристов к Луне в 2018 году
|Технология быстрой зарядки Super mCharge оставляет по результативности далеко позади технологии VOOC и Quick Charge
В качестве тестового образца, призванного убедить в заявленных возможностях Super mCharge, представители Meizu использовали прототип смартфона с батареей на 3000 мА·ч. Пятиминутное подключение к сети 220 В обеспечило 30-процентный уровень заряда батареи, а отметка в 60 % была преодолена уже спустя 10 минут.
|Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
|Новый Volvo XC60 научится уворачиваться от препятствий
Новая система безопасности вмешается в управление автомобилем только в том случае, когда автоматическое экстренное торможение не позволит избежать столкновения. Функция работает на скорости от 50 до 100 километров в час, позволяя избежать столкновения не только с машинами, но и пешеходами и крупными животными.
|Новая версия шлема Samsung Gear VR будет поставляться с портативным контроллером
Беспроводный контроллер оснащён сенсорной панелью, стилизованным спусковым крючком и кнопками «Домой», «Назад», а также «качелькой». Сенсорная панель обеспечивает более быстрое взаимодействие с виртуальной средой, с возможностью выбора точки, перетаскивания, наклона и стрельбы, в то время как «курок» улучшает игровой опыт.
|Uber обвинили в краже у Google технологий беспилотного автомобиля
|Определены требования к первым мобильным сетям пятого поколения