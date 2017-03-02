В 2016 году в Австралию переехало 11 000 миллионеров. В предыдущем году их было всего лишь 8 000.

Такие данные получены благодаря отчету New World Wealth.

США и Великобритания традиционно привлекают наибольшее число богатых мигрантов, но привлекательность Австралии увеличилась в последние годы, особенно для богатых граждан Китая и Индии, сообщает CNN Money.

Главные причины привлекательности Австралии - солнечный климат, непринужденный образ жизни и высокий уровень здравоохранения. Помимо прочего, эта страна считается безопасным местом, чтобы растить детей и просто наслаждаться жизнью, вдали от конфликтов на Ближнем Востоке. Что касается деловой сферы, здесь хорошая база для ведения бизнеса в развивающихся азиатских странах, таких как Китай, Южная Корея, Сингапур и Индия.

США по-прежнему считается благоприятным местом для жизни. В прошлом году в Америку прибыло 10 000 иностранных миллионеров. Также популярна и Канада (8 000 состоятельных мигрантов). Богатые китайские граждане выезжают в Ванкувер, в то время как европейцы в основном направляются в Торонто и Монреаль.

Между тем, Франция страдает от крупного оттока богатых людей. Более 12 000 миллионеров покинули страну в 2016 году. С 2000 года из страны уехали более, чем 60 000 миллионеров.

По данным New World Wealth, основные причины, которые толкают миллионеров покидать свои родные гнездышки, это преступность, налоги и финансовые вопросы.