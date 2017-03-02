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Топливно-энергетический комплекс
Генпрокурора США заподозрили в сокрытии контактов с Россией
07:50 02.03.2017 |
Генпрокурор США Джефф Сешнс дважды разговаривал с российским послом в США во время президентской кампании, выяснили американские СМИ. Как отмечает Би-Би-си, ранее из-за подобных контактов с Москвой в отставку уже подал советник американского президента Майкл Флинн.
Оба разговора состоялись в 2016 году, когда Сешнс еще был сенатором, сообщает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на министерство юстиции. При этом в ходе своего утверждения в конгрессе нынешний глава министерства скрыл эту информацию.
Одна из бесед с российским послом Сергеем Кисляком проходила наедине, в офисе Сешнса, уточняет Washington Post, другая - в ходе встречи с другими послами.
Во время рассмотрения сенатом его кандидатуры Сешнса спросили, что бы он сделал, если бы узнал, что кто-то из штаба Дональда Трампа имеет связи с российским правительством.
"Я не в курсе подобных действий", - ответил Сешнс, отдельно подчеркнув, что в ходе предвыборной кампании он пару раз выступал в качестве доверенного лица Трампа и у него не было никаких контактов с Россией.
В минюсте уже заявили, что тогда он не пытался ввести никого в заблуждение, а просто не посчитал эти разговоры значимыми и не помнил подробностей.
"Его спрашивали о связях штаба Трампа и России, а не о встречах, которые он проводил в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам", - заявила Сара Флорес.
Белый дом пока никак не прокомментировал обвинения в адрес генпрокурора.
Трамп и Россия
Ранее в среду комитет по разведке палаты представителей США принял решение расследовать обвинения в сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями.
Трамп активно отрицает, что его соратники имеют связи с Москвой.
"Они ничего об этом не знают. Они не были в России. Они никогда не звонили в Россию. Им никогда никто не звонил. Это всё фейковые новости", - заявил Трамп в середине февраля.
Тогда же он обвинил СМИ в том, что публикации о связях его администрации с Россией мешают наладить отношения между двумя странами.
За два дня до этого в отставку вынужден был уйти советник Трампа Майкл Флинн, признавший, что давал неполную информацию о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря,
Из-за звонков Кисляку Флинна подозревали в нарушении принятого в США в 1798 году Закона Логана. Он запрещает гражданам США, формально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединёнными Штатами.
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