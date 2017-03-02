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Малайзия отменила безвизовый въезд для граждан КНДР
07:43 02.03.2017 |
Власти Малайзии отменили безвизовый въезд на территорию страны для граждан Северной Кореи из соображений безопасности, сообщил заместитель премьер-министра страны Ахмад Захид Хамиди.
Как сообщает Би-Би-си, с 6 марта все северокорейцы, желающие посетить Малайзию, будут обязаны получать визы.
Эта мера была введена на фоне продолжающегося в стране расследования громкого убийства Ким Чон Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Накануне власти Малайзии предъявили обвинение в убийстве Ким Чон Нама двум женщинам, которые были ранее задержаны по этому делу.
25-летней гражданке Индонезии Сити Айше и 28-летней гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуон грозит смертная казнь, если они будут признаны виновными в убийстве. Сами они отрицают предъявленные обвинения.
Также в четверг стало известно, что малазийские власти решили выпустить на свободу и депортировать 45-летнего гражданина КНДР Ри Чен Чола, который был также задержан по делу об убийстве.
Ким Чон Нам был убит 13 февраля этого года с помощью большой дозы нервно-паралитического токсина VX.
Согласно видеозаписи с места убийства, попавшей в СМИ, две женщины подошли к мужчине в светлом пиджаке и джинсах и набросили ему что-то на лицо. Затем они убежали, а мужчина подошел к службе охране аэропорта. На место вызвали медиков, однако по дороге в больницу Ким Чон Нам скончался,
В настоящее время тело Ким Чон Нама находится в морге в Куала-Лумпуре. Власти страны заявляют, что отдадут тело только ближайшим родственникам умершего после того, если он смогут представить образцы ДНК.
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