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Палата лордов затормозила закон о Brexit
23:40 01.03.2017 |
Верхняя палата британского парламента в среду, 1 марта, инициировала принятие поправки в закон о выходе из Евросоюза и тем самым затормозила его прохождение.
Поправка обязывает власти Великобритании, несмотря на Brexit, гарантировать права проживающих в стране граждан Евросоюза. За проголосовало 358, против - 256 депутатов. Нижняя палата британского парламента одобрила закон без поправки, отмечает агентство dpa.
Символическое поражение
Теперь законопроект вернется в Палату общин, которая, вероятнее всего, отменит внесенные в Палате лордов поправки. Тем не менее агентство dpa называет решение верхней палаты "символическим поражением" премьер-министра Терезы Мэй. Согласно ее плану, законопроект должен был до 7 марта получить одобрение обеих палат.
Лондон отказывается предоставлять односторонние гарантии живущим в Британии гражданам ЕС, пока Евросоюз не пообещал защитить права живущих на континенте британцев. В Великобритании живут 3 миллиона граждан ЕС. На континенте проживает около миллиона британцев.
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