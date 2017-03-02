Верхняя палата британского парламента в среду, 1 марта, инициировала принятие поправки в закон о выходе из Евросоюза и тем самым затормозила его прохождение.

Поправка обязывает власти Великобритании, несмотря на Brexit, гарантировать права проживающих в стране граждан Евросоюза. За проголосовало 358, против - 256 депутатов. Нижняя палата британского парламента одобрила закон без поправки, отмечает агентство dpa.

Символическое поражение

Теперь законопроект вернется в Палату общин, которая, вероятнее всего, отменит внесенные в Палате лордов поправки. Тем не менее агентство dpa называет решение верхней палаты "символическим поражением" премьер-министра Терезы Мэй. Согласно ее плану, законопроект должен был до 7 марта получить одобрение обеих палат.

Лондон отказывается предоставлять односторонние гарантии живущим в Британии гражданам ЕС, пока Евросоюз не пообещал защитить права живущих на континенте британцев. В Великобритании живут 3 миллиона граждан ЕС. На континенте проживает около миллиона британцев.