Китайские государственные СМИ гневно и с угрозами бойкота отреагировали на решение правления южнокорейского конгломерата Lotte Group одобрить обмен территорий с правительством, который позволит властям развернуть на территории страны системы ПРО США, пишет Reuters.

Еще в прошлом году правительство Южной Кореи приняло решение о развертывании американской системы противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) в ответ на ракетную угрозу со стороны Северной Кореи.

Систему ПРО было решено расположить на земельном участке на юго-востоке от Сеула, который является частью поля для гольфа компании Lotte. Сделка была одобрена правлением компании 27 февраля.

Китай возражает против развертывания на территории Южной Коре комплекса THAAD, который имеет мощный радар, способный проникать на китайскую территорию. По мнению Пекина, это представляет угрозу для безопасности страны, а расположение системы ПРО никак не поможет снять напряженность в отношениях между двумя Кореями.

Как полагают СМИ Китая, теперь Lotte должна уйти из страны, а власти КНР должны ограничить поставку южнокорейских товаров и услуг, а также полностью блокировать их, если потребуется. По версии СМИ, Китай может легко заменить поставки автомобилей и мобильных телефонов из Южной Кореи.

Чиновники Южной Кореи заявляли, что развертывание THAAD является защитной мерой против северокорейских угроз, она не ориентирована на какую-либо другую страну.