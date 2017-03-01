Дональд Трамп, вероятно, учится на своих ошибках. Вместо того чтобы сеять страхи или порочить своих политических противников, американский президент выступил перед обеими палатами Конгресса с обращением, полным уверенности. Он пообещал укреплять мощь Америки и призвал двигаться вперед, чтобы модернизировать страну.

Он даже предложил оппозиционной Демократической партии совместно работать - например, в сферах здравоохранения, миграционной политики и образования. Демократы были в нерешительности: он не доверяют этому новому Трампу. И все же они не могли не зааплодировать, когда президент говорил о самопожертвовании американских солдат и полицейских и осуждал антисемитизм и ксенофобию.

Редкостная сплоченность республиканцев

Произнося речь, Дональд Трамп внимательно следил за телесуфлером. Это было первое выступление, в ходе которого он мало-мальски проявил себя как президент. В большинстве случаев на этот раз Трамп находил правильную тональность и не делал больших ошибок.

У республиканцев упал камень с души. Прежде они редко столь решительно поддерживали своего президента. Как. например, когда в ходе выступления Трамп заявил о лидерских амбициях США, сделал акцент на партнерстве с Израилем и борьбе с исламистами и подчеркнул американскую приверженность НАТО.

Очевидно, его внутрипартийные критики простили Трампу, что еще несколько недель назад он называл Североатлантический альянс "устаревшим" и со всей очевидностью искал сближения с Россией. В Конгрессе он даже не упомянул слов "Москва" и "Россия". И это достойно внимания, прежде всего, если последить за американскими СМИ. Уже не одну неделю они спекулируют о том, насколько тесные контакты с Кремлем поддерживал предвыборный штаб Трампа.

Внешняя политика? Пожалуй, нет

Впрочем, Трамп и не спорит с этим. Внешняя политика едва ли играла какую-то роль в его речи. Он сосредоточился на трех темах: развитии американской экономики, безопасности границ США и реформе здравоохранения.

Самым большим минусом в его обращении стало то, что президент не сообщил никаких деталей о своих планах по снижению отчислений на медицинское страхование. Он остановился лишь на общих местах - откуда должны поступать средства на улучшение инфраструктуры или модернизацию армии.

Он также пообещал снизить налоги, хотя и не назвал конкретных цифр. И здесь он снова "прежний Трамп" - тот, который обещает все, что только можно, но умалчивает о том, как планирует выполнять свои обещания.

Чисто содержательно в его речи было мало нового. Во внутренней и экономической политике президент продолжает придерживаться своего национал-консервативного курса. А на внешнюю политику и политику безопасности продолжают влиять идеи изоляционизма. Однако тон Трампа стал более примирительным, а сам президент - более предсказуемым.