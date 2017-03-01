Супруга кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона помещена под стражу, сообщило в среду в "Твиттере" французское издание "Мадиапар" со ссылкой на источник в партии Ф.Фийона "Республиканцы".

В настоящее время у нее в доме проходит обыск.

Никакой другой информации о происходящем пока нет, однопартийцы Ф.Фийона от комментариев воздерживаются.

Ожидается, что Ф.Фийон выступит с заявлением в 12:00 по парижскому времени.

В конце января прокуратура Франции открыла расследование в отношении Пенелопы Фийон после того, как в СМИ появилась информация о том, что она, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.

В частности, расследование сосредоточивается на обвинениях в растрате средств и финансовых злоупотреблениях.

Сотрудники прокуратуры также приняли решение привлечь к расследованию детей супругов, так как в период с 2005 по 2007 год они также числились помощниками парламентария Ф.Фийона.

