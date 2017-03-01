Финансовые новости
- |
- 01.03.17
- |
- 13:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Марин Ле Пен грозит лишение парламентского иммунитета
13:04 01.03.2017 |
На сессии Европарламента, которая пройдет в четверг, 2 марта, в Брюсселе, состоится голосование по вопросу лишения лидера правоэкстремистской французской партии "Народный фронт", кандидата в президенты страны Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.
Парламентский комитет по юридическим вопросам во вторник, 28 февраля, большинством голосов уже проголосовал за лишение Ле Пен парламентского иммунитета за то, что она разместила в своем Twitter снимки актов насилия террористической группировки "Исламское государство". Как правило, на сессиях обычно поддерживаются решения комитетов.
Во Франции в отношении Ле Пен прокуратурой Нанта ведется аналогичное расследование. Лидер "Народного фронта" использовала иммунитет для отказа явиться по вызову прокуратуры.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Станет ли Иран яблоком раздора между Россией и США?
|Судья Чаус сам сдался молдавским правоохранителям, - антикоррупционный прокурор Молдовы
|После утверждения порядка ввоза/вывоза товаров из района проведения АТО будет отдельно принят их перечень - Гройсман
|Кабмин Украины утвердил порядок ввоза и вывоза товаров из района проведения АТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Жену кандидата в президенты Франции Фийона поместили под стражу
|Марин Ле Пен грозит лишение парламентского иммунитета
|Станет ли Иран яблоком раздора между Россией и США?
|Претендент на пост главы разведки США поддерживает расследование в отношении РФ
|Трамп раскритиковал НАФТА, вступление Китая в ВТО и торговый дефицит США
|Трамп в конгрессе: 1 трлн долларов для экономики и поддержка НАТО
Это интересно
|Новая версия шлема Samsung Gear VR будет поставляться с портативным контроллером
Беспроводный контроллер оснащён сенсорной панелью, стилизованным спусковым крючком и кнопками «Домой», «Назад», а также «качелькой». Сенсорная панель обеспечивает более быстрое взаимодействие с виртуальной средой, с возможностью выбора точки, перетаскивания, наклона и стрельбы, в то время как «курок» улучшает игровой опыт.
|Uber обвинили в краже у Google технологий беспилотного автомобиля
|Определены требования к первым мобильным сетям пятого поколения
|BlackBerry Mercury представлен официально под именем KEYone
|Alcatel A5 LED — первый в мире смартфон с интерактивной LED-крышкой
Задняя панель этого устройства покрыта многочисленными светодиодами, которые загораются определённым образом при входящих вызовах и сообщениях, во время воспроизведения музыки, видеороликов и съёмки селфи или просто в процессе использования телефона (можно настраивать световые темы).
|Компания Peugeot сделала беспилотник с бетонным полом
|Huawei P10 и P10 Plus предстали в необычном зелёном цвете
Главное отличие P10 Plus от P10 заключается вовсе не в этих гигабайтах, а в характеристиках их дисплеев. В P10 установлена 5,1-дюймовая матрица с разрешением 1920 × 1080 точек, в то время как вариант с приставкой Plus получил 5,5-дюймовый экран, отображающий 2560 × 1440 пикселей.