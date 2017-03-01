Кандидат на пост директора национальной разведки США Дэн Коутс пообещал в случае своего назначения поддержать расследование в отношении возможного вмешательства России в американскую предвыборную кампанию 2016 года. "Полагаю, что это должно быть расследовано и прояснено", - заявил он на слушаниях в комитете по разведке верхней палаты Конгресса США, сообщает во вторник, 28 февраля, агентство Reuters.

Он также заверил, что предоставит сенатскому комитету неограниченный доступ ко всем документам и другим материалам, необходимым для расследования. "Я не намереваюсь утаивать что-либо от этого комитета", - подчеркнул Коутс. 73-летний экс-сенатор, протеже Дональда Трампа, в недавнем прошлом сам состоял в комитете по разведке.

По его словам, "напористость России в решении глобальных вопросов" вызывает у него серьезное беспокойство. "Нам необходимо неусыпно следить за этим и относиться к этому со здоровой долей скептицизма", - сказал ставленник Трампа. Действия РФ, наряду с деятельностью КНР и КНДР, входят в число наиболее серьезных вызовов для США, уверен Коутс.

В то же время расследование в отношении деятельности России, проводимое сенатским комитетом по разведке, не было главной темой в ходе слушаний. Предполагается, что утверждение на пост главы национальной разведки кандидатуры Коутса, к которому хорошо относятся и республиканцы, и демократы, не встретит препятствий.

В 2001-2005 годах Коутс занимал пост посла США в ФРГ. В 2014 году он поддержал введение санкций против Кремля, вскоре после этого попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.