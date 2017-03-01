Финансовые новости
- |
- 01.03.17
- |
- 13:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Претендент на пост главы разведки США поддерживает расследование в отношении РФ
08:44 01.03.2017 |
Кандидат на пост директора национальной разведки США Дэн Коутс пообещал в случае своего назначения поддержать расследование в отношении возможного вмешательства России в американскую предвыборную кампанию 2016 года. "Полагаю, что это должно быть расследовано и прояснено", - заявил он на слушаниях в комитете по разведке верхней палаты Конгресса США, сообщает во вторник, 28 февраля, агентство Reuters.
Он также заверил, что предоставит сенатскому комитету неограниченный доступ ко всем документам и другим материалам, необходимым для расследования. "Я не намереваюсь утаивать что-либо от этого комитета", - подчеркнул Коутс. 73-летний экс-сенатор, протеже Дональда Трампа, в недавнем прошлом сам состоял в комитете по разведке.
По его словам, "напористость России в решении глобальных вопросов" вызывает у него серьезное беспокойство. "Нам необходимо неусыпно следить за этим и относиться к этому со здоровой долей скептицизма", - сказал ставленник Трампа. Действия РФ, наряду с деятельностью КНР и КНДР, входят в число наиболее серьезных вызовов для США, уверен Коутс.
В то же время расследование в отношении деятельности России, проводимое сенатским комитетом по разведке, не было главной темой в ходе слушаний. Предполагается, что утверждение на пост главы национальной разведки кандидатуры Коутса, к которому хорошо относятся и республиканцы, и демократы, не встретит препятствий.
В 2001-2005 годах Коутс занимал пост посла США в ФРГ. В 2014 году он поддержал введение санкций против Кремля, вскоре после этого попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Станет ли Иран яблоком раздора между Россией и США?
|Судья Чаус сам сдался молдавским правоохранителям, - антикоррупционный прокурор Молдовы
|После утверждения порядка ввоза/вывоза товаров из района проведения АТО будет отдельно принят их перечень - Гройсман
|Кабмин Украины утвердил порядок ввоза и вывоза товаров из района проведения АТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Жену кандидата в президенты Франции Фийона поместили под стражу
|Марин Ле Пен грозит лишение парламентского иммунитета
|Станет ли Иран яблоком раздора между Россией и США?
|Претендент на пост главы разведки США поддерживает расследование в отношении РФ
|Трамп раскритиковал НАФТА, вступление Китая в ВТО и торговый дефицит США
|Трамп в конгрессе: 1 трлн долларов для экономики и поддержка НАТО
Это интересно
|Новая версия шлема Samsung Gear VR будет поставляться с портативным контроллером
Беспроводный контроллер оснащён сенсорной панелью, стилизованным спусковым крючком и кнопками «Домой», «Назад», а также «качелькой». Сенсорная панель обеспечивает более быстрое взаимодействие с виртуальной средой, с возможностью выбора точки, перетаскивания, наклона и стрельбы, в то время как «курок» улучшает игровой опыт.
|Uber обвинили в краже у Google технологий беспилотного автомобиля
|Определены требования к первым мобильным сетям пятого поколения
|BlackBerry Mercury представлен официально под именем KEYone
|Alcatel A5 LED — первый в мире смартфон с интерактивной LED-крышкой
Задняя панель этого устройства покрыта многочисленными светодиодами, которые загораются определённым образом при входящих вызовах и сообщениях, во время воспроизведения музыки, видеороликов и съёмки селфи или просто в процессе использования телефона (можно настраивать световые темы).
|Компания Peugeot сделала беспилотник с бетонным полом
|Huawei P10 и P10 Plus предстали в необычном зелёном цвете
Главное отличие P10 Plus от P10 заключается вовсе не в этих гигабайтах, а в характеристиках их дисплеев. В P10 установлена 5,1-дюймовая матрица с разрешением 1920 × 1080 точек, в то время как вариант с приставкой Plus получил 5,5-дюймовый экран, отображающий 2560 × 1440 пикселей.