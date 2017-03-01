Президент США Дональд Трамп в своей первой речи к конгрессу во вторник раскритиковал Североамериканскую зону свободной торговли НАФТА, вступление Китая во Всемирную торговую организацию и торговый дефицит США и заявил, что намерен работать по преодолению "этих трагических событий".

"Мы потеряли больше четверти наших производственных рабочих мест из-за того, что была подписана НАФТА. Мы потеряли 60 тысяч производств, так как Китай присоединился ко Всемирной торговой организации в 2001 году", - сказал Трамп.

Он добавил, что торговый дефицит США с другими странами превысил за прошлый год 800 миллиардов долларов. И отметил, что намерен работать по преодолению "этих трагических событий".

Первое выступление Трампа в Конгрессе США проходит в ночь со вторника на среду по московскому времени. В речи американского президента содержится более подробная информация по поводу заявленного ранее амбициозного налогового плана, а также другие детали его экономической, политической и бюджетной повестки.