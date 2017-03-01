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Топливно-энергетический комплекс
Трамп раскритиковал НАФТА, вступление Китая в ВТО и торговый дефицит США
07:51 01.03.2017 |
Президент США Дональд Трамп в своей первой речи к конгрессу во вторник раскритиковал Североамериканскую зону свободной торговли НАФТА, вступление Китая во Всемирную торговую организацию и торговый дефицит США и заявил, что намерен работать по преодолению "этих трагических событий".
"Мы потеряли больше четверти наших производственных рабочих мест из-за того, что была подписана НАФТА. Мы потеряли 60 тысяч производств, так как Китай присоединился ко Всемирной торговой организации в 2001 году", - сказал Трамп.
Он добавил, что торговый дефицит США с другими странами превысил за прошлый год 800 миллиардов долларов. И отметил, что намерен работать по преодолению "этих трагических событий".
Первое выступление Трампа в Конгрессе США проходит в ночь со вторника на среду по московскому времени. В речи американского президента содержится более подробная информация по поводу заявленного ранее амбициозного налогового плана, а также другие детали его экономической, политической и бюджетной повестки.
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"Мы завтра примем решение правительства по критическим позициям, которые важны для экономики Украины, обеспечения нашей энергетической независимости. И это будет правило, которое будет регламентировать перемещение именно критического, небольшого количества нужных компонентов", - сказал премьер.
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