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Индия: налоговая реформа решит проблему неравенства
14:34 28.02.2017 |
Индийская экономика растет быстрыми темпами, что приводит к повышению уровня жизни населения и сокращению уровня бедности по всей стране.
Стране необходимы дальнейшие реформы, чтобы поддерживать стабильный рост и обеспечить всех граждан Индии необходимым уровнем жизни, говорится в новом отчете ОЭСР.
В опубликованном сегодня отчете OECD Economic Survey of India отмечается, что ускорение структурных реформ и движение в сторону системы макроэкономической политики, основанной на правилах, поддерживают стабильный и стремительный рост экономики страны.
Исследование, которое было представлено в Нью-Дели генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гуррией и заместителем министра финансов Индии Шактикантой Дас, отмечает, что экономический рост Индии более чем на 7% в год является самым высоким показателем среди стран G20.
В исследовании аналитики определяют приоритетные сферы для развития в экономике страны, включая планы по поддержанию макроэкономической стабильности и будущего снижения уровня бедности, дальнейшие всеохватывающие налоговые реформы и новые попытки повысить продуктивность и снизить уровень неравенства между отдельными регионами Индии.
"Индия демонстрирует полную противоположность мировой экономике, которая в течение последних лет демонстрировала далеко не самые лучшие показатели, - заявил Гурриа. - Проводятся исторически важные реформы, и они приносят свои результаты. Экономика растет высокими темпами, другие макроэкономические показатели также улучшаются. Поддержка реформ будет критически важной для стимулирования инвестиций и создания качественных рабочих мест, необходимых для обеспечения высоких темпов роста для будущих поколений. В итоге все слои общества выиграют от этого".
Налоговая реформа
Проведение реформы налога GST (НДС, налог на товары и услуги) поможет сделать Индию более интегрированным рынком. Это повысит конкурентоспособность, будет стимулировать инвестиции и создание рабочих мест.
За реформой GST должны последовать другие реформы - реформа налога на прибыль и на недвижимость, отмечается в исследовании.
В исследовании отмечается, что необходимо сделать реформы налога на прибыль и налога на недвижимость более благоприятными для экономического роста.
Исчерпывающая налоговая реформа может привести к росту доходов самых бедных слоев населения и к улучшению инфраструктуры, будет способствовать росту корпоративных инвестиций, а также способствовать более справедливому распределению благ и росту возможностей у штатов и муниципалитетов, для того чтобы лучше справляться со сложностями на местном уровне, полагают составители отчета.
ОЭСР отмечает, что достижение высокого и сбалансированного уровня регионального развития также будет ключевым фактором для стимулирования инклюзивного роста.
Неравенство доходов и доступа к ключевым государственным услугам между штатами и городским и сельским населением находится на высоком уровне в Индии. При этом на территории всей страны отмечается бедность сельского населения.
В связи с этим авторы доклада заявляют о необходимости обеспечить общий доступ к базовым государственным услугам для всего населения страны.
Недавние перемены в системе федерализма в Индии дали штатам больше свободы и возможностей для модернизации местного законодательства, а также для изменения муниципального управления, чтобы оно лучше соответствовало местным нуждам.
Оценка штатов по легкости ведения бизнеса открывает новую эру для структурных реформ на уровне отдельных штатов. Кроме того, аналитики полагают, что это будет способствовать росту потенциала роста Индии.
Сопоставительный анализ показателей штатов и усиление практики обмена опытом, особенно в области трудового и земельного законодательства, могут придать реформам дополнительный импульс.
Повышение уровня жизни в самых бедных штатах требует роста продуктивности в сельскохозяйственном секторе.
Прогнозируется, что занятость будет постепенно перетекать из сельскохозяйственного сектора по мере роста урбанизации страны.
Поэтому, как отмечается в отчете, потребуется улучшение городской инфраструктуры, чтобы максимально воспользоваться потенциалом создания рабочих мест в городах, а также повысить продуктивность и улучшить качество жизни населения.
Составители доклада отмечают, что Индия должна как можно скорее реформировать свою налоговую систему, если она хочет добиться высокого роста и удержать свою позицию самой быстрорастущей экономики G20.
Индия и страны БРИКС
Налоговые поступления Индии в 2015-2016 гг составляли всего 16,9% ВВП, это один из самых низких показателей среди развивающихся экономик, включая крупнейших конкурентов по странам БРИКС: Китай (18,5%) и Бразилию (33%). При этом Индия лишь немного обгоняет Россию (15%).
Кроме того, в Индии наблюдается более высокий уровень неравенства по ВВП на душу населения, чем в Бразилии и России, согласно исследованию ОЭСР.
"Уровень неравенства уровня жизни в стране по регионам огромный", - говорится в отчете.
Отмечается, что установленный законом налог на прибыль предприятий - 30% плюс надбавки до 34,6% для компаний-резидентов - слишком высокий по международным стандартам. Именно этот налог считается основным препятствием для развития бизнеса в стране.
Правительство Индии, возглавляемое премьер-министром Нарендрой Моди, в настоящий момент проводит ряд реформ, которые включают план по постепенному сокращению налога на прибыль предприятий с 30% до 25%.
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