Китайские власти рассматривают возможность введения денежного поощрения или субсидий, чтобы больше семейных пар стремились завести второго ребенка. Это объясняется тем, что последние исследования показали, что именно экономические трудности препятствуют расширению семей в КНР, сообщило государственное издание China Daily.

Об этой идее на конференции по социальному обеспечению рассказал Ван Пеян, заместитель министра Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

Рождаемость в Китае в 2016 г. выросла по сравнению с 2015 г. на 1,3 млн - до 17,86 млн - это самый высокий уровень с 2000 г. Такого уровня удалось достичь, после того как в конце 2015 г. власти страны выпустили рекомендации, позволившие родителям одного ребенка заводить второго.

Изменении в социальной политике КНР были продиктованы растущими опасениями по поводу увеличения расходов на поддержку стареющего населения страны.

По словам Вана, изменение демографической политики государства оправдало себя, однако еще сохраняются некоторые барьеры, которые необходимо убрать.

"Каждая семья в Китае имеет право на второго ребенка, но ценовая доступность такого шага стала проблемой", - отметил чиновник.

Государственные субсидии могут и не исправить ситуацию в стране. Денежные поощрения имели ограниченный успех в ряде стран, таких как Сингапур, поскольку люди стремятся иметь меньше детей, если у них есть хорошее образование и доход, считает Чень Синьдон, главный экономист по Китаю в отделении BNP Paribas в Пекине.

Изменение в политике может в дальнейшем привести к дополнительному росту рождаемости на 17 млн к 2020 г., что позволит добавить 30 млн молодых людей трудоспособного возраста к 2050 г. Поддержка рынка труда за счет увеличения рождаемости позволит увеличить рост экономики на 0,5 процентного пункта согласно данным Комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

В течение последнего десятилетия эксперты по вопросам демографии не раз предупреждали власти Китая о том, что снижение рождаемости в стране может привести к нехватке трудовых ресурсов в будущем, что в долгосрочной перспективе приведет к упадку экономического роста.

Китай занимает первое место в мире по численности населения - 1,37 млрд, однако количество населения трудоспособного возраста - от 15 до 64 лет - сокращается. По прогнозам ООН, численность китайцев в возрасте от 65 лет вырастет до 85%, или 243 млн человек, к 2030 г., по сравнению со 131 млн в этом году.