Финансовые новости
- |
- 28.02.17
- |
- 15:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Китай начнет платить за второго ребенка
13:46 28.02.2017 |
Китайские власти рассматривают возможность введения денежного поощрения или субсидий, чтобы больше семейных пар стремились завести второго ребенка. Это объясняется тем, что последние исследования показали, что именно экономические трудности препятствуют расширению семей в КНР, сообщило государственное издание China Daily.
Об этой идее на конференции по социальному обеспечению рассказал Ван Пеян, заместитель министра Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.
Рождаемость в Китае в 2016 г. выросла по сравнению с 2015 г. на 1,3 млн - до 17,86 млн - это самый высокий уровень с 2000 г. Такого уровня удалось достичь, после того как в конце 2015 г. власти страны выпустили рекомендации, позволившие родителям одного ребенка заводить второго.
Изменении в социальной политике КНР были продиктованы растущими опасениями по поводу увеличения расходов на поддержку стареющего населения страны.
По словам Вана, изменение демографической политики государства оправдало себя, однако еще сохраняются некоторые барьеры, которые необходимо убрать.
"Каждая семья в Китае имеет право на второго ребенка, но ценовая доступность такого шага стала проблемой", - отметил чиновник.
Государственные субсидии могут и не исправить ситуацию в стране. Денежные поощрения имели ограниченный успех в ряде стран, таких как Сингапур, поскольку люди стремятся иметь меньше детей, если у них есть хорошее образование и доход, считает Чень Синьдон, главный экономист по Китаю в отделении BNP Paribas в Пекине.
Изменение в политике может в дальнейшем привести к дополнительному росту рождаемости на 17 млн к 2020 г., что позволит добавить 30 млн молодых людей трудоспособного возраста к 2050 г. Поддержка рынка труда за счет увеличения рождаемости позволит увеличить рост экономики на 0,5 процентного пункта согласно данным Комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.
В течение последнего десятилетия эксперты по вопросам демографии не раз предупреждали власти Китая о том, что снижение рождаемости в стране может привести к нехватке трудовых ресурсов в будущем, что в долгосрочной перспективе приведет к упадку экономического роста.
Китай занимает первое место в мире по численности населения - 1,37 млрд, однако количество населения трудоспособного возраста - от 15 до 64 лет - сокращается. По прогнозам ООН, численность китайцев в возрасте от 65 лет вырастет до 85%, или 243 млн человек, к 2030 г., по сравнению со 131 млн в этом году.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Правила ввоза и вывоза товаров на неподконтрольные территории Кабмин утвердит 1 марта - Гройсман
"Мы завтра примем решение правительства по критическим позициям, которые важны для экономики Украины, обеспечения нашей энергетической независимости. И это будет правило, которое будет регламентировать перемещение именно критического, небольшого количества нужных компонентов", - сказал премьер.
ТОП-НОВОСТИ
|Аваков просит полномочий и решений Антитеррористического центра и Кабмина для снятия блокады ОРДЛО
|МВФ опроверг информацию о том, что переговоры с Украиной отложены из-за возможной отставки Валерии Гонтаревой
|Чому легалізація закордонних рахунків #перемога
|Что стоит за взрывами в Донецке и Макеевке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индия: налоговая реформа решит проблему неравенства
|Китай начнет платить за второго ребенка
В течение последнего десятилетия эксперты по вопросам демографии не раз предупреждали власти Китая о том, что снижение рождаемости в стране может привести к нехватке трудовых ресурсов в будущем, что в долгосрочной перспективе приведет к упадку экономического роста.
|В чем причина провала экономистов Банка Англии?
Кейнс хотел, чтобы экономическая наука выносила свои суждения, опираясь не только на математику и статистику, но и этику, философию, политику и историю. Эти предметы исключены из современной системы подготовки экономистов, которым остался один лишь математически компьютерный скелет.
|Китай планирует увеличить денежную массу на 12% в течение года
Китай планирует увеличить в 2017 году денежный агрегат М2 на 12%, что несколько ниже прошлогодних показателей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Таким образом, по словам источника, Китай планирует сдержать долговые риски при сохранении существующих темпов роста.
|Миллиардер Уилбур Росс утвержден Сенатом в должности министра торговли США
|Катар нашел способ сократить расходы
Qatar Petroleum планирует объединить два нефтехимических подразделения в рамках консолидации бизнеса. Четвертый по величине в мире производитель нефти и природного газа стремится сократить расходы на внутренние операции и расширить присутствие на международном рынке, сообщает Bloomberg.
|Трамп планирует увеличить бюджет Пентагона на 54 миллиарда долларов
Это интересно
|Компания Peugeot сделала беспилотник с бетонным полом
|Huawei P10 и P10 Plus предстали в необычном зелёном цвете
Главное отличие P10 Plus от P10 заключается вовсе не в этих гигабайтах, а в характеристиках их дисплеев. В P10 установлена 5,1-дюймовая матрица с разрешением 1920 × 1080 точек, в то время как вариант с приставкой Plus получил 5,5-дюймовый экран, отображающий 2560 × 1440 пикселей.
|Компания Sony представила Xperia XZ Premium, XZs, XA1 и XA1 Ultra
|В Барселоне представлен смартфон LG G6
|Представлен телефон Nokia 3310
|На разгон до 100 км/ч электрическому суперкару Elextra потребуется менее 2,3 секунды
Дизайн электрического суперкара разработан в Швейцарии, а собираться автомобиль будет вручную неподалёку от Штутгарта (Германия). Elextra получит кузов с четырьмя дверями - внутри смогут с комфортом разместиться четыре человека. Говорится о системе полного привода.
|CrucialTec представила технологию распознавания нескольких отпечатков пальцев на дисплее смартфона