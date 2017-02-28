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Топливно-энергетический комплекс
Китай планирует увеличить денежную массу на 12% в течение года
08:57 28.02.2017 |
Китай планирует увеличить в 2017 году денежный агрегат М2 на 12%, что несколько ниже прошлогодних показателей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Таким образом, по словам источника, Китай планирует сдержать долговые риски при сохранении существующих темпов роста.
Решение об умеренном увеличении денежной массы было принято за закрытыми дверями еще в декабре прошлого года, утверждает источник агентства. С помощью этой меры Народный банк Китая, в рамках своей политики «разумного и нейтрального», пытается, с одной стороны, ослабить бурный рост кредитования, с другой - не навредить ослабевающим темпам экономического роста.
«Не нужно поддерживать высокие прошлогодние темпы роста денежной массы. Роста денежной массы на 11% должно хватить для поддержания экономического роста, но нам, возможно, понадобится немного больше места для маневра, учитывая риски, возникающие в процессе сокращения доли заемных средств», - заявил агентству источник, консультирующий правительство Китая.
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Китай планирует увеличить в 2017 году денежный агрегат М2 на 12%, что несколько ниже прошлогодних показателей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Таким образом, по словам источника, Китай планирует сдержать долговые риски при сохранении существующих темпов роста.
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