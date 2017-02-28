Высшая палата Конгресса США утвердила кандидатуру Уилбура Росса на пост министра торговли США в администрации президента Дональда Трампа. 79-летний миллиардер сделал свое состояние на реструктуризации проблемных бизнесов, а теперь должен выполнить предвыборное обещание Трампа вернуть рабочие места в сфере промышленности назад в США, сообщает во вторник, 28 февраля, агентство AFP.

Ранее Росс, который в период предвыборной кампании был советником Трампа по экономическим вопросам, также имел деловые связи с Россией. В 2014 году он стал вице-председателем совета директоров крупнейшего на Кипре банка - Bank of Cyprus, который за год до этого был спасен от банкротства путем финансовых вливаний от стран еврозоны и Международного валютного фонда (МВФ).

Bank of Cyprus является вторым по величине акционером в зарегистрированной в Панаме компании Lamesa Holding, принадлежащей российскому олигарху Виктору Вексельбергу, напоминает AFP.

Предшественником Росса на посту вице-председателя был Владимир Стржалковский, в прошлом сотрудник КГБ, считающийся близким к президенту РФ Владимиру Путину. Ранее РБК писал, что до 2015 года Росс и Стржалковский вместе работали в кипрском банке, а также поддерживали дружеские личные отношения.

В середине февраля 2017 года группа сенаторов-демократов обратилась к Россу с письменной просьбой разъяснить, имеет ли Bank of Cyprus какое-либо отношение к основной компании Дональда Трампа Trump Organization, а также рассказать, контактировал ли Росс с кем-то из российских официальных лиц в период предвыборной кампании.