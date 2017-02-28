Президент США Дональд Трамп намерен увеличить бюджет Пентагона на 10 процентов или 54 миллиарда долларов. Об этом заявил Трамп в понедельник, 27 февраля на встрече с губернаторами штатов. По его словам, увеличение внесено в проект бюджета США, который в марте будет направлен в Конгресс на рассмотрение.

Одновременно с этим на 54 миллиарда планируется сократить расходы других министерств и государственных агентств. Это "коснется практически всех ведомств, кроме отвечающих за безопасность", сказал глава Белого дома. Как сообщает газета New York Times, Трамп намерен радикально сократить расходы ведомства EPA, отвечающего за экологию, как он это обещал во время предвыборной кампании. Бюджетный план предусматривает также увеличение расходов на правоохранительные органы, а также на инфраструктуру, в частности, ремонт дорог и мостов.

На встрече с губернаторами штатов Трамп также заметил, что подробности своих планов он расскажет, выступая с речью в Конгрессе вечером 28 февраля. По его словам, в такие опасные времена, как нынешние, бюджет должен уделять особое внимание национальной безопасности. При этом Трамп добавил, что "мы снова должны выигрывать войны".

Процесс согласования бюджета с федеральными ведомствами занимает много времени и в итоге должен быть утвержден Конгрессом.