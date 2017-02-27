"Это соглашение сблизит народы Грузии и ЕС и будет способствовать укреплению туризма и деловых связей", - заявил министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.
В коммюнике уточняется, что Совет ЕС и Европейский парламент теперь должны подписать принятые правила. Текст затем будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу через 20 дней одновременно с новым механизмом приостановления безвизового режима.
Гражданам Грузии с биометрическими паспортами больше не нужна виза для поездок в ЕС на срок до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях.
В документе отмечается, что эти правила не будут применяться к Ирландии и Соединенному Королевству в соответствии с протоколами, прилагаемыми к договорам ЕС. Визовый режим с этими государствами-членами союза будет по-прежнему осуществляться с учетом их национального законодательства.