Совет ЕС принял в понедельник положение о либерализации визового режима для граждан Грузии, выезжающих в Евросоюз на срок пребывания до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

"Это соглашение сблизит народы Грузии и ЕС и будет способствовать укреплению туризма и деловых связей", - заявил министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

В коммюнике уточняется, что Совет ЕС и Европейский парламент теперь должны подписать принятые правила. Текст затем будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу через 20 дней одновременно с новым механизмом приостановления безвизового режима.

Гражданам Грузии с биометрическими паспортами больше не нужна виза для поездок в ЕС на срок до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях.

В документе отмечается, что эти правила не будут применяться к Ирландии и Соединенному Королевству в соответствии с протоколами, прилагаемыми к договорам ЕС. Визовый режим с этими государствами-членами союза будет по-прежнему осуществляться с учетом их национального законодательства.