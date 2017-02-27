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Трамп подписал указ о сокращении государственного регулирования
08:56 27.02.2017 |
Согласно указу, каждое федеральное ведомство должно будет создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами сокращения госрегулирования.
Как сообщает Би-Би-си, рабочие группы должны будут выяснить, какие элементы госрегулирования можно упростить, а от каких - отказаться.
Это решение - часть проводимой Трампом реформы, направленной на упрощение государственного регулирования и его сокращение.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что чрезмерное регулирование со стороны государства уничтожает рабочие места и вытесняет компании из страны". Он обещал решить эту проблему "очень быстро".
В конце января Трамп подписал указ, призванный существенно сократить федеральные законодательные ограничения: при введении каждого нового правила федеральные ведомства должны отменить два уже существующих.
А в начале февраля президент США подписал еще один указ, в рамках которого американский минфин должен пересмотреть принятый в 2010 году закон Додда-Франка об усилении мер регулирования финансового рынка страны.
Трамп ранее заявлял, что намерен сократить госрегулирование в сфере бизнеса на 75% процентов, чтобы максимально упростить открытие новых бизнес-проектов и их развитие в США.
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Согласно указу, каждое федеральное ведомство должно будет создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами сокращения госрегулирования. Рабочие группы должны будут выяснить, какие элементы госрегулирования можно упростить, а от каких - отказаться.
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