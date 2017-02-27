Пытавшиеся обогнать рынок финансовые консультанты обошлись своим клиентам в напрасно потраченные $100 млрд за последние 10 лет, заявил в своем традиционном письме акционерам Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

«Я подсчитал, хоть и очень грубо, что поиск (финансовой) элитой наилучших инвестиционных советов стал причиной потери ими более $100 млрд за последнее десятилетие», - пишет Баффет.

«Можете ли вы вообразить себе инвестиционного консультанта, который бы год за год советовал наращивать вложения в индексный фонд, следующий за S&P 500? Это было бы карьерным суицидом. Однако к этим гиперпомощникам текут крупные комиссионные, если они каждый год или около того рекомендуют небольшие изменения в управлении (активами). Этот совет часто преподносится в виде экзотической околесицы, которая "объясняет", почему модные "стили" инвестирования или текущие экономические тренды делают такие изменения нужными», - разъясняет Оракул из Омахи.

«Во многих жизненных ситуациях богатство обеспечивает продукты и услуги наивысшего качества. Поэтому финансовые "элиты" - состоятельные люди, пенсионные фонды, фонды колледжей и подобные им - испытывают большие затруднения с тем, чтобы скромно выбрать те финансовые продукты и услуги, которые доступны не только им, но и тем, кто инвестирует лишь несколько тысяч долларов», - отмечает Баффет.